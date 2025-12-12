詐騙猖獗！LINE認證碼只有「這個狀況」才需輸入、其餘一律別給

LINE官方提醒，簡訊認證碼只有在「移動帳號」時才需要輸入，（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕詐騙手法不斷翻新，LINE官方提醒，LINE簡訊認證碼只有在「移動帳號」時才需要輸入，任何透過對話、釣魚網頁或假官方頁面要求索取認證碼的行為，幾乎都可判定為詐騙。一旦交出認證碼，帳號就會立刻被盜，歹徒隨即冒用身分，向親友發送詐騙訊息，甚至進一步騙取金錢。

LINE團隊指出，近期常見的盜帳號套路，多半透過私訊或偽裝成LINE官方的釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，尤其鎖定「LINE簡訊認證碼」。為了降低風險，LINE也會在認證簡訊中加註「慎防詐騙」提醒，呼籲用戶遇到任何可疑情境，務必先向官方管道查證，或直接致電親友確認。

填寫超商寄送資料，要求用戶至假的賣貨便網頁填寫電話號碼，與LINE簡訊認證碼。（業者提供）

為強化用戶防詐意識，LINE也公布近期五大常見盜取帳號手法，這些情境看似各不相同，但共同目的只有一個：騙走你的認證碼。

第一名是「免費抽遊戲幣」。歹徒常以蛋仔派對的蛋幣、傳說對決的貝殼幣為誘餌，從社群平台接近用戶，要求加入未認證的官方帳號，再以登記領獎為由索取電話號碼與LINE認證碼。

第二名是「填寫超商寄送資料」。用戶在Facebook社團看到免費贈送物品，對方聲稱可透過7-11賣貨便或全家好賣+寄送並負擔運費，實際卻引導至假冒的賣貨便網頁，要求填寫電話號碼與LINE認證碼。LINE提醒，務必確認是否為超商官方網址。

第三名是「徵家庭代工」。詐騙者多在TikTok或打工社團接觸用戶，聲稱提供代工機會，要求提供電話號碼與認證碼完成「資格登記」，最終帳號被盜、工作也拿不到。

第四名是「假的徵才廣告」。假招募頁面往往附有QR Code，用戶掃描後被導向釣魚網頁，填寫LINE帳號資訊與認證碼。LINE強調，真正的徵才不會要求填寫認證碼，應透過企業官方管道查證。

第五名則是「高價收購LINE認證碼」。不法分子以金錢利誘購買認證碼，帳號交出後立刻被盜。

免費抽遊戲幣是最常見的LINE詐騙手法之一。（業者提供）

LINE強調，認證碼不可給，給了帳號就被盜。只要牢記「非移動帳號，一律不輸入認證碼」，並對來路不明的訊息保持警覺、不貪心、不輕信，就能大幅降低帳號被盜與遭詐的風險。

