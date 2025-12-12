華邦電、華東母子檔領漲 記憶體族群成交量霸榜

左為華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體族群今股價表現強勢，記憶體廠華邦電（2344）、轉投資封測廠華東（8110）盤中皆一度亮燈漲停，成交量分別居台股前兩大，力積電（6770）、旺宏（2337）也價量齊揚，南亞科（2408）、創見（2451）、威剛（3260）、南茂（8150）、福懋科（8131）也紅通通。

記憶體缺貨漲價利多延燒，根據TrendForce最新調查，預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。

國際記憶體大廠紛將產能挪往生產AI相關高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，致使傳統的DDR4缺貨漲價，快閃記憶體也吃緊而跟漲，業界紛預期缺貨將延續到明年甚至後年，致使記憶體族群營收紛上揚，轉虧為盈或獲利大增，法人紛看好營運後市，帶動股價大漲，成交量也放大。

華邦電今一度漲停達75.2元波段新高，截至11點50分，股價暫報74.3元，上漲5.9元，漲幅達逾8.19%，成交量超過49萬張，高居台股成交量之冠；華東與集團、大股東華邦電連動性高，近期股價攀升顯著，盤中一度漲停至59.5元，截至11點55分，股價報57元，漲幅逾5%，成交量超過26萬張，居台股成交量第2名；力積電今股價最高達35.8元，漲幅超過4%，成交量達18.4萬張，居台股成交量第3名；旺宏盤中最高達39.2元，成交量超過12.7萬張，居台股成交量第4大。

