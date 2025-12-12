又來！美商務部長幫台積電「加碼」在美投資金額

今年3月，川普總統在白宮的一場活動中，邀請台積電董事長魏哲家出席，宣布台積電將在美國擴大投資1000億美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）表示，他認為川普政府將讓台積電（2330）在美設廠投資金額超過2000億美元（約新台幣6.2兆元），創造3萬個工作機會。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後發起關稅戰，分別針對國家及特定產品提高稅率，先前他揚言課徵半導體關稅，但表示若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。

川普曾多次提及美國晶片產業外移到台灣、韓國等國家，但表示，現在許多晶片公司都在回流美國。

盧特尼克接受《CNBC》專訪表示，前拜登政府提供台積電60億美元（約新台幣1873億元）左右的補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元（約新台幣1.8兆元）的廠房，「我們覺得那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元（約新台幣4.9兆元）。

他說：「我認為我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

台積電為全球最大晶圓代工廠，今年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.1兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，透過此擴大投資計畫，再加上正進行的650億美元（約新台幣2兆元）投資專案，台積電在美投資總額達到1650億美元（約新台幣5.1兆元）。

