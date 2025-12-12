美國科技圈急了 ! WSJ：中國「AI致勝王牌」曝光 恐改寫全球格局

美媒指出，在這場全球AI競賽中，中國內蒙古草原可能正蘊藏著中國最強的AI王牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當美國科技巨頭為電力短缺焦頭爛額之際，中國「AI致勝王牌」被曝光，恐將改寫全球格局。《華爾街日報》報導，中國在AI全球競賽中或許缺少最頂尖的晶片技術，卻擁有另一張王牌：史上最大、增速最快、最便宜的電力網正在內蒙古草原上綿延，這些風機群正悄悄重塑全球AI競賽版圖。

據報導，自2010年到2024年，中國新增的發電量超過全球其他國家總和，去年中國的發電量甚至是美國的2倍以上。部分中國資料中心的電價已低於美國的一半，這成為中國AI模型和算力成本迅速下降的關鍵優勢。

中國國家數據局局長劉烈宏直言：「在中國，電力就是我們的競爭力」。而大量電力也正在改寫內蒙古的命運。

報導指出，這片如同「中國版德州」的廣大草原，如今遍布風機、太陽能板與超高壓輸電線，支撐起中國官方口中的「草原雲谷」。據悉，當地已有超過百座資料中心運行或興建中，並將成為中國AI計算池的重要節點。

摩根士丹利預估，中國至2030年前五年間將投入5600億美元（約新台幣17.4兆元）擴建電網，比前五年成長 45%；高盛更預測，2030年中國恐將出現高達400GW的備用電力，相當於全球資料中心預期需求的3倍。

反觀美國，AI公司面臨的並不是晶片不足，而是「電力不夠」。

美國資料中心在未來3年可能出現44GW的缺口，等於整個紐約州夏季的用電能力。微軟執行長納德拉坦言，公司擔心未來將沒有足夠的電力來驅動正在大量採購的AI晶片。OpenAI 甚至將美中差距稱為「電子落差」。

中國的低電價也讓本土AI公司受惠，例如DeepSeek得以以更低成本訓練出高品質模型。即使中國晶片性能不如輝達，但透過成千上萬顆晶片的「綑綁式算力」策略，仍有機會逼近高端晶片的效能，而大量組合運算所需的，就是便宜又穩定的能源。

美國總統川普宣布允許H200 出口中國的限制，但這款晶片並非輝達最強規格。相較之下，中國的戰略早在2021年以「東數西算」啟動，計畫利用西部充沛電力為東部人口稠密區提供AI 算力，並在2028年前建成全國共享算力網絡，被外界稱為「國家雲」。

儘管巨額投資帶來風險，從產能過剩到債務膨脹皆為隱憂，但在全球AI電力吃緊之際，中國的能源優勢仍然構成實質籌碼。

根據國際能源署數據顯示，美國去年佔全球資料中心用電45%、中國為25%，但中國的資料中心耗電量預計在2030年將追上法國全國一年的用電量。

內蒙古烏蘭察布與和林格爾被指定為八大「東數西算」算力樞紐之一。這些地區擁有涼爽氣候（降低冷卻成本）、大片土地、豐富風光能源，加上市政府補貼，資料中心甚至只需支付半價電費，這吸引了蘋果、阿里巴巴、華為等大型科技公司到此部署運算中心。

為了彌補國產晶片不如美國晶片先進的不足，華為、阿里巴巴、百度和其他中國公司致力於透過捆綁數千個國產晶片的系統來提升運算能力。要讓這麼多晶片有效率地協同工作，需要尖端的網路技術和複雜的調度演算法。

專家指出，這項任務極具挑戰性，以至於輝達在2年前就因成本高昂、功耗過大和可靠性不足，放棄了生產使用256個晶片的系統。

據報導，機器學習領域常用的一項指標，華為的 CloudMatrix 384 系統（整合了384顆 Ascend 晶片）的運算能力比輝達旗艦系統（包含72顆Blackwell 晶片）高出三分之二，但據研究公司 SemiAnalysis 則稱，其功耗是輝達的4倍。

華爾街分析師認為，短期內中國的晶片限制比美國的電力瓶頸更致命，但中國龐大的電網至少確保其在AI大戰中不會出局，時間拉得越長，中國越有機會靠「能耗優勢」縮短差距。

