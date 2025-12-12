Google賠錢了！曾在Play商店消費就能領 資格條件全揭曉

科技巨頭Google在2023年與全美各州檢總檢察長達成了一項7億美元的和解協議。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭Google在2023年與全美各州檢總檢察長達成了一項7億美元（約220億元新台幣）的和解協議，當時Google被指控對使用 Google Play 商店（Google Play Store）購買或進行 App 內消費的用戶多收費，並且涉嫌壟斷App發行管道，限制消費者可選擇的 App 內容。在和解獲得批准後，估計將有1.02億名消費者可得到Google 的賠償，符合資格的消費者將自動收到付款，因此不需要提出申請。

能獲得賠償的消費者，是曾在2016年8月16日至2023年9月30日期間，於Google Play 商店購買，且當時居住在美國本土、華盛頓哥倫比亞特區、波多黎各或美屬維京群島的消費者，每名消費者至少可拿到2美元（約63元新台幣）賠償金額，至於具體賠償金額，將取決於每名消費者在上述期間的消費總額。

儘管Google與全美各州檢察長早在 2023 年就達成協議，但符合資格的消費者直到今年12月初才開始收到通知。包括內華達州檢察長福特（Aaron Ford）在內的多名州檢察長，在週二（9日）確認了這項和解。

這些州指控Google向使用Google Play商店購買App，或在App內消費的消費者多收費，且壟斷App發行，導致用戶可選擇性遭到限制。

和蘋果在iPhone應用程式商店的做法類似，Google對應用程式內購買（In-App Purchase, IAP）收取15%至30%佣金，各州檢察長主張，這些費用使價格被推高，若在開放市場的支付環境下，其價格本可更低。根據法院審理時提出的證據，這些佣金每年為 Google 帶來數十億美元的獲利。

和解協議仍需法院最終批准，預計聽證會將於明年4月30日舉行。

而款項會透過 PayPal 或 Venmo 轉入與其 Google Play 帳戶綁定的電子郵件或電話號碼，由於符合資格的消費者將自動收到付款，因此不需要提出申請，若消費者的 Google Play 聯絡資訊與現有 PayPal 或 Venmo 帳號不一致，將會收到如何建立帳號或重新指定付款方式的指引。

據了解，屆時也將設置補充申訴程序，供那些認為自己符合資格但未收到付款的人提出申請，如果消費者沒有 PayPal 或 Venmo 帳戶、也不希望註冊其帳戶，或是無法使用先前與 Google Play 帳號綁定的電子郵件或電話，也能透過程序申訴。

