台灣虎航招募60名客艙組員 yes123求職網報名

〔記者王憶紅／台北報導〕為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今（12）日宣布，將啟動客艙組員的招募，此次預計將招募60名客艙組員。台灣虎航指出，瞄準旅遊市場的蓬勃發展，上週三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率，因此啟動客艙組員的招募，同時，開放包括資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺。

台灣虎航指出，對於航空事業懷抱熱忱與嚮往的朋友們，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」（https://shorturl.at/YB2nD）的相關職務中查看報名及相關應試資格。

台灣虎航說，此次客艙組員的招募時間將於2025年12月15日凌晨00:00起至2025年12月28日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航近日亦已正式宣布將於明（2026）年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假。

