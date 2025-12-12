焦點股》太景*-KY：合作夥伴取得流感新藥藥證 跳空漲停

太景流感抗病毒新藥獲中國核准上市，將搶攻流感市場。太景*-KY董事長暨執行長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司太景*-KY（4157）昨日公告，接獲合作夥伴中國健康元藥業集團正式通知，流感抗病毒新藥Pixavir marboxil（TG-1000）口服膠囊已正式取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核發之新藥上市許可。受到藥品上市利多激勵，太景*-KY今股價跳空漲停來到12.65元，截至9:51分，股價緊鎖漲停，成交量3040張，漲停委買張數逾1.4萬張。

太景指出，Pixavir marboxil口服膠囊由太景自行研發，完成臨床二期試驗、初步驗證療效及安全性後，與中國健康元藥業集團簽訂中國及港、澳之開發、製造及商業化之授權協議；後續由健康元負責臨床三期試驗至未來商業銷售。隨著此藥核准上市，代表Pixavir marboxil正式進入中國流感藥品市場，將為臨床治療提供一項療效及安全性俱佳的新選擇。

針對未來的市場機會，合作夥伴健康元藥業在近期法說會上揭露了具體的推廣策略。Pixavir在進入中國醫保目錄前的初期推廣，將優先聚焦於院外自費市場。策略上，一方面將透過學術推廣與臨床價值傳遞，深化醫師與患者對產品特性的認知；另一方面，將全力把握流感高峰期的迫切需求，攜手大型連鎖藥局與線上平台拓展銷售通路，旨在快速提升產品知名度與可近性，為後續市場放量奠定基礎。

