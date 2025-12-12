焦點股》台光電：明年訂單滿手 股價再飆歷史新高

台光電董事長董定宇對公司未來表現充滿信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）因AI伺服器與網通客戶需求強勁，高階材料訂單滿載，呈現全產全銷的熱況，明年AI伺服器平台將再升級，將從M7、M8等級材料進一步推升至M9等級，台光電為第一家獲得M9材料認證的廠商，有望成為未來M9材料最主要供應商，該公司正加速在台灣、中國、馬來西亞、美國進行產能擴充，明年營運看俏，台光電今日早盤股價再創1635元的掛牌天價。

台光電股價在早盤創高後下殺，截至9:51分左右，台光電股價小跌0.94%，暫報1580元，上下震幅約3.76%，成交量逾1186張。

台光電11月合併營收81.29億元，年增28.3％、月增0.67％，累計前11月營收達855.37億元，年增47.56％，累積前三季每股稅後盈餘達31.23元，台光電看好旗下全產品線市場前景，包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。今年總產能較2024年增加3成，2026年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成，藉此滿足客戶強勁需求。

