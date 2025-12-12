別當盤子了！內行人曝好市多5類「熱門商品」 原價買根本是浪費

內行人曝好市多電子產品等5類熱門商品，原價買根本是浪費。（彭博，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的倉儲式超市裡到處都是優惠商品，但精明的購物者都知道時機至關重要，外媒報導，電子產品、服裝等5類熱門商品，由於促頻率太高，如果以原價購買，就等於白損失了一筆錢。

《GoBankingrates》報導，Costco使用一套策略性定價代碼，幫助精明的消費者找到最優惠的價格。根據“瘋狂優惠券女士”（The Krazy Coupon Lady）介紹，價格以.97結尾表示清倉折扣，而以.00或.88結尾的價格則表示經理折扣。常規價格通常以.99或.79結尾。

此外，Costco每月都會輪換廠商贊助的促銷活動，從而為許多熱門商品創造可預測的折扣週期。

雖然Costco的日常定價很有競爭力，但某些熱門商品的促銷頻率太高，如果以原價購買就等於白損失了一筆錢。以下5類商品在Costco絕對不應該以原價購買。

1、電子產品：等待季度更新

Costco每季（1月、4月、7月和10月）都會進行庫存更新，屆時主要電子產品的折扣力道最大。《消費者報告》指出，等到這些清倉期再購買電視和筆記型電腦，可以節省200到500美元（約新台幣6236元至1.56萬元），因為新機型會陸續到貨。

氣炸鍋、立式攪拌機和電壓力鍋等廚房電器經常會有促銷活動，並提供20 至50美元的即時折扣。這些促銷活動通常每6到8週舉行1次。

2、服裝

Costco的服裝清倉促銷力度大，30到60天內賣不出去的商品會大幅降價。等到看到0.97美元的服裝價格時再下手，這可能意味著比原價節省30%到50%。

3、季節性商品

8月和9月期間，庭院家具降價促銷，每套可節省100至300美元（約新台幣3118元至9354元）。同樣，節慶裝飾品也會在每個節後立即進行清倉甩賣。

4、食品儲藏室必需品促銷週期

Kirkland 的商品品質始終如一，但許多商品都會定期進行促銷。 Kirkland Signature 咖啡、堅果和零食通常每8到12週進行1次促銷，每件商品可節省3到7美元（約新台幣94元至218元）。

像Cheerios、Tide和Bounty 這樣的知名品牌會輪流推出廠商贊助的促銷活動，提供4到6美元（約新台幣125元至187元）的即時回饋。這些優惠資訊會出現在 Costco 的月度優惠券冊中，會員可在入口處領取或線上查看。

5、美容及個人護理

Costco的高端護膚品牌，包括CeraVe、Neutrogena和Olay，經常推出5到10美元（約新台幣156元至312元）的即時折扣。根據CNET報道，這些促銷活動每月都有，方便消費者在折扣期前後購買。

Costco的維他命產品經常會有廠商回饋，金額從5美元到15美元（約新台幣156元至468元）不等，通常每月更新1次。在回饋期間購買，每件產品的成本可以降低20%到30%。

而消費者如何追蹤最佳優惠呢？報導指出，Costco每月都會發布新的優惠券冊，通常在月底。這些優惠券可以與現有的倉儲式購物價格疊加使用，從而實現最大幅度的折扣。優惠券冊可在店內或透過Costco應用程式取得。

每個月的最後1周，Costco 通常會推出大幅降價促銷活動，以便在新促銷活動開始前清理庫存。這種時間安排創造了重疊優惠，清倉價與新優惠券的折扣力度可能同時出現。

