國際油價下跌！俄烏和平談判現曙光 專家點出關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（11日）下挫，投資人聚焦俄烏和平談判進展，同時關注美國汽油與柴油庫存大幅累積所帶來的壓力。專家指出，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯能源設施的消息，曾一度對油市帶來些許支撐，但現在俄烏在和平上似乎出現一些進展，這削弱了先前的支撐力。

布蘭特原油期貨收在每桶 61.28 美元，下跌 0.93 美元，跌幅 1.49%；

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 57.60 美元，下跌 0.86 美元，跌幅 1.47%。

在當天大部分交易時段，2大原油期貨一度下跌超過 1 美元、跌幅接近 2%，跌破 10 月以來低點。

Lipow Oil Associates 總裁李波（Andrew Lipow）表示：「市場正承受大量汽油與柴油庫存過剩的壓力，這也反映在低迷的煉油利潤率上。」

美國能源資訊署（EIA）週三公布，前一週汽油庫存增加 250 萬桶，蒸餾油庫存也有類似增幅。

俄烏兩國可能達成和平協議的前景，同樣拖累油市。若達成協議，可能讓目前無法進入多數全球市場的俄羅斯原油供應再度增加。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出，「無人機襲擊的消息曾一度對油市帶來些許支撐，但現在俄羅斯與烏克蘭似乎在和平路徑上出現一些進展，這削弱了先前的支撐力。」

烏克蘭安全局消息人士週四向《路透》表示，烏軍無人機首次攻擊俄羅斯在裡海的一座海上鑽井平台，迫使該設施停止原油與天然氣開採。

英、法、德3國領袖週三與美國總統川普通話，討論華府最新的烏克蘭和平倡議，並形容當前局勢為「關鍵時刻」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週四表示，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）本月訪俄後，已化解兩國之間的誤解。

他補充，莫斯科已向華府提交俄方對於烏克蘭集體安全保障的提案。

