台股收盤》金融、記憶體扮要角 指數收漲173點

金融、記憶體扮要角，指數收漲173點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四漲跌互見，不過，道瓊大漲646點，台股週五在台積電反彈，指數開盤漲72.79點，以28097.54點開出，在台光電、創意、力旺等高價股同步反彈，領電子股再次上攻，而傳產與金融也加入上漲行列，指數開高走高，漲逾200點，來到28238點，收復5日線，不過，在台積電等高價股只演半場，盤中在賣單又釋出，台積電一度回到平盤，指數漲勢收斂，回測28071點，所幸在金融、華邦電等記憶體買盤支撐，加上台積電尾盤拉高，終場指數漲173.27點，收28198.02點。

前10大成交額漲多跌少，華邦電漲6.2元，收74.6元，成交額396.02億元，排名第1；台積電漲10元，收1480元，成交額325.71億元，排名第2；華東漲0.5元，收54.6元，成交額176.24億元，排名第3；尖點跌4元，收162.5元，成交額166.59億元，排名第4；華城漲46元，807元，成交額90.82億元，排名第5。

創意漲90元，收2275元，成交額86.3億元，排名第6；台達電跌7元，收938元，成交額84.47億元，排名第7；波若威漲19.5元，收399元，成交額83.22億元，排名第8；金居跌7.5元，收268.5元，成交額82.37億元，排名第9；奇鋐跌5元，收1425元，成交額82.32億元，排名第10。

