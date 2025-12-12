迪士尼砸10億美元投資OpenAI 星戰、漫威角色正式進軍AI影片

迪士尼與OpenAI展開合作，旗下知名角色，將供OpenAI的影片生成工具Sora使用。（下載自迪士尼IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《路透》等外媒報導，迪士尼將投資10億美元入股OpenAI，並允許這家新創公司在其AI影片生成工具Sora中使用《星際大戰》（Star Wars）、皮克斯（Pixar）與漫威（Marvel）等系列角色，這項合作被外界視為可能重塑好萊塢內容製作模式的關鍵一步。

知情人士透露，在合作正式對外公布前，OpenAI曾向迪士尼提供Sora影像生成工具的搶先展示，迪士尼方面認為，OpenAI在談判過程中展現出願意就版權與創作者議題進行建設性溝通的態度。

根據協議內容，部分由用戶生成的AI影片，未來將可在Disney+平台上串流播放，讓迪士尼在短影音需求快速成長之際，拓展新的內容形式與商業機會；此外，迪士尼也將取得可增購OpenAI股權的認股權證（warrants）。雙方未來將共同利用OpenAI的模型，開發新產品與顧客體驗，涵蓋Disney+訂戶服務，同時迪士尼也會在內部導入ChatGPT供員工使用。

根據規劃，Sora與ChatGPT Images將自明年初起，開始生成使用授權迪士尼角色的影片，包括米奇、灰姑娘等角色，但協議明確排除任何演員的肖像與聲音，以避免涉及個人權利爭議。

不過，這項合作也在好萊塢引發工會與創作者團體的高度關注。動畫工會（Animation Guild）主席Danny Lin指出，雖然動畫師不擁有迪士尼角色的版權，但角色的創造與商業價值，來自動畫師的勞動成果，相關報酬問題勢必成為工會關切重點。美國編劇工會（WGA）則表示，將與迪士尼會面，了解會員的創作內容在使用者生成影片中被運用的程度，並批評該合作形同將創作者價值讓渡給科技公司。

代表演員與娛樂產業工作者的SAG-AFTRA則表示，迪士尼與OpenAI已主動與工會溝通，並承諾確保技術的道德與負責任使用，相關保護措施將涵蓋影像、肖像、聲音、表演與智慧財產權。不過，市場分析師認為，工會影響力有限，恐難以阻擋AI內容製作持續擴張的趨勢。

