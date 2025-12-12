AI成焦點！時代雜誌年度風雲人物出爐 黃仁勳、蘇姿丰都入列

時代雜誌公佈2025年度風雲人物，黃仁勳（左四）、蘇姿丰（左二）都入列。（圖擷自時代雜誌X）

〔財經頻道／綜合報導〕時代雜誌（TIME）週四（11日）公佈2025年年度風雲人物，以「AI建築師」為題，聚焦這場AI革命的關鍵人物，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）、全球首富馬斯克（Elon Musk）等人都入列。

時代雜誌表示，之所以會這樣選擇是觀察到AI對社會各層面的重大影響，從媒體到政治再到勞動市場。總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）指出，今年，AI的全部潛力展現得淋漓盡致，人們也清楚意識到「我們無法回頭，也無法退出」，無論問題是什麼，AI都將是解答。

時代雜誌稱，AI在2025年以全新、令人興奮，有時也令人恐懼的方式改變了世界，文中也稱AI是自從核武出現以來，大國競爭中「最具影響力的工具」。賈可布斯表示，這些「AI建築師」開啟了智慧機器的時代，令人類驚嘆又擔憂，改變了現在並超越一切可能。

歷年來，時代雜誌的年度風雲人物來自各行各業，擔任著不同的角色，去年的封面人物是美國總統川普（Donald Trump），前年則是知名歌手泰勒絲（Taylor Swift），如同今年的結果所示，年度風雲人物不一定會是單獨一個人。

時代雜誌公佈的封面上，科技領袖並肩坐在高聳結構的橫樑上，致敬了1932年經典照片「摩天樓頂上的午餐」，而這8人分別是Meta執行長札克伯格、AMD執行長蘇姿丰、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼、Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic共同創辦人阿莫迪（Dario Amodei），以及被譽為「AI教母」的史丹福大學教授李飛飛。

賈可布斯表示，年度風雲人物是讓全世界關注那些「塑造我們生活的人」的有效方式，而今年，沒有人比那些建構、設計和創造AI的人帶來更大的影響力。

