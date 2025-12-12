洋基工程接200億元大單 推升明年營運動能

洋基工程董事長劉士源。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕廠務工程廠洋基工程（6691）昨指出，公司今年接單情況樂觀，新接到美系記憶體廠逾200億元大單，推升在手訂單至年底衝上550億元的歷史新高，明年全年營收及獲利成長樂觀。

洋基工程今年前3季營收153.77億元，毛利率達到18.9%，稅後純益20.06億元，每股稅後純益17.39元。法人估洋基今年全年營收可望突破200億元，全年每股稅後純益可望超過20元。

請繼續往下閱讀...

在接單方面，洋基工程表示，9月底在手訂單約為330億元，近期陸續接獲較大型專案訂單，包括美系記憶體大廠的逾200億元工程大單，這是該公司歷來最大筆單一訂單，預計2027上半年完工；還有PCB廠定穎泰國廠的機電及廠務工程約15億元，推升今年底前在手訂單衝上550億元的歷史新高水準。

在海外布局方面，洋基工程今年9月已設立美國子公司，目前已積極組建美國當地的團隊，預計2026年將逐步貢獻營運。看好東南亞的建廠商機，也正在新加坡設立子公司中，泰國及馬來西亞子公司巳建立，預期未來海外營運貢獻會是公司重要營運成長動能。

洋基工程目前的主要未完工在建案，包括大立光台中2座新廠無塵室空調、富邦金高雄凹子底開發案機電、桃園數據中心廠房、台積電嘉義先進封裝AP7廠無塵室、ASML（艾司摩爾）林口廠專案等工程，預計將在1、2年內逐步完工認列，持續挹注營運成長動能。

洋基工程也承攬台積電旗下精材廠務工程合約金額13.65億元，另追加9.17億元合約。精材建新廠主要因應台積電提供蘋果手機晶片的晶圓測試訂單需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法