猛爆！黃金大漲創逾1個月高點 「這貴金屬」又噴出新天價

〔財經頻道／綜合報導〕美元在聯準會（Fed）降息1碼（25個基點）後走軟，帶動黃金週四（11日）上漲至逾1個月高點，同時白銀再刷創歷史新高。

黃金現貨價上漲1.2%，報每盎司4280.08美元，為10月21日以來最高；2月交割黃金期貨上漲2.1%，報每盎司4313美元。

現貨白銀上漲近4%，報每盎司64.22美元，當天稍早最高觸及每盎司64.31美元。《路透》報導，梅爾表示：「白銀似乎正在拉動黃金上漲，同時也在拉動白金和鈀金上漲。現在白銀的勢頭很猛。」

Fed在台灣時間週四（11日）宣布降息1碼（25個基點），同時決策官員暗示可能暫停進一步降息，以監測勞動力市場趨勢，同時，目前通膨「仍然偏高」。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「通膨還沒有真正回落到Fed 2%目標，因此，在這樣的通膨環境下降低利率時，仍然不是最佳狀態，因 此而對黃金來說是非常利好。」

投資人目前正在等待定於12月16日公布的非農就業報告，以獲得有關Fed政策走向的線索。

