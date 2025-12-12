北京對高市早苗暴怒真相曝？日專家：中國經濟慘到急找外敵洩壓

日本首相高市早苗（圖）在國會說明「台灣有事說」，中國藉機生事。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗在國會說明「台灣有事說」，中國藉機生事。日本知名投資家木戶次郎認為，中國劇烈反彈的最根本原因，在於中國經濟已經嚴重惡化到難以掩飾的地步，換句話說，當局需要一個「外部敵人」來替國內不滿洩壓，「情況恐怕比日本泡沫崩壞時還要嚴重。」

《集英社Online》報導，木戶次郎撰文指出，外界視為普通工廠關閉的「佳能中山工廠停產」消息，其實是中國巨型經濟體深部異變的第一聲警報。這座曾擁逾萬名員工、設有電影院與運動設施、象徵「中企成功模式」的工廠，如今僅剩十餘名員工處理後續業務，廠區與停車場一片荒涼，「那份靜默，就是統計聽不見的中國經濟瀕死呼吸」。

木戶次郎指出，中國長期將房地產視為國家模式的心臟，透過土地與住宅支撐財政、就業與成長。但如今這顆心臟幾乎已停止跳動。恆大、碧桂園巨頭陸續沉沒、新建住宅銷售年減30%至50%、7成地方政府因失去土地財政而瀕臨破產、CPI、PPI雙雙陷入長期負成長、青年失業率估計已達20%至30%之間，官方甚至停止公布。

木戶次郎形容，日本泡沫經濟當年，還有製造業可以支撐，中國則完全靠「單腳」支撐國家，而這些數據幾乎都指向這個支撐已經從根部斷裂，情勢恐怕比日本泡沫破裂還要嚴重。

木戶次郎指出，如今外資撤離中國，並非「因為不景氣外資被迫逃跑」，而是「中國已不再需要外資」的結構正在形成，外資角色已從「必要」變成「可有可無」，中國早已結束對外資技術吸收的階段。

那麼外資去哪了？木戶次郎表示，外資撤離後，資金湧向了東京市場，推升了日本股市，但他也警告，這波上漲本質只是「外資逃離中國後的暫時落腳點」，因為印度估值過高難追、東協市場規模不足、美國利率高、中東資金短期化，在日圓貶值之下，日本顯得「最便宜、最安全」，是「最不危險的選擇」。

木戶次郎預測，一旦美國聯準會啟動降息，全球資金將立刻回流納斯達克（NASDAQ），留在日本市場的外資將迅速撤出，但他認為，這個「逆回轉」帶來的不是崩盤，而是價格回歸現實，屆時反而是日本企業迎來最大機會的時刻，日本資本將填補外資撤離後的空白，只有在真實價格之下，資本才能發揮正常作用。

