平價版車款救不了買氣 特斯拉美國銷量跌至近4年最低

數據顯示，特斯拉11月在美國的銷量跌至近4年來最低。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場研究公司考克斯汽車（Cox Automotive）週四（11日）數據顯示，儘管特斯拉（Tesla）推出了新的、平價版本的暢銷電動車，仍無法挽救低迷的買氣，特斯拉11月在美國的銷量跌至近4年來最低。

《路透》報導，對於特斯拉而言，價格更親民的「標準」車款取得成功是一件非常重要的事，這既是對特斯拉戰略的一次考驗，也是對該公司在轉型無人駕駛計程車、人型機器人的過程中，如何繼續銷售電動車並獲利的檢驗。

川普政府在9月底取消7500美元（約新台幣23.4萬元）的聯邦稅收抵免以來，電動車銷量普遍受到衝擊，為了因應需求下滑，特斯拉在10月推出了平價版的Model Y和Model 3，價格比原本的基本車款便宜約5000美元（約新台幣15.6萬元）。

考克斯數據顯示，預計11月標準車款的需求將支撐銷量，但特斯拉的總銷量相較去年跌近23％，從5萬1513輛降至3萬9800輛，為2022年1月以來最低。

考克斯產業洞察總監斯崔蒂（Stephanie Valdez Streaty）表示，銷量下滑無疑表明，這個原本旨在提振稅收抵免政策到期後銷量的平價版電動車需求不足。除此之外，標準車款的銷量也在蠶食高階車款的銷量，尤其是Model 3。

補貼政策結束對於電動車製造商造成嚴重的打擊，數據顯示，11月美國電動車整體銷量下滑超過41％，不過，在競爭對手面臨更為嚴重的衝擊下，特斯拉的市佔率從43.1％回升至56.7％。

在經歷多年的快速成長後，由於高昂的借貸成本打擊了消費者的信心，加上競爭加劇，特別是在歐洲和中國市場，其他汽車製造商推出價格更低的新車款，導致特斯拉的交車量在去年首度下降，預計今年將再次下滑。自從銷量不佳的電動皮卡Cyber​truck之後，特斯拉就再也沒有推出過全新車型了，產線中的其餘車款也只是進行一些小改版。

斯崔蒂指出，特斯拉明年將面臨嚴峻挑戰，因為其他幾家汽車製造商計劃推出價格更低、功能也更豐富的車型，所以對特斯拉來說解答是「一款全新的車型」。

