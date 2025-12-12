55歲丈夫年薪驟減30％ 家庭危機卻是妻子多年隱瞞的「1秘密」

在日本職場中，職位變動連同薪資收入也會跟著調整，這些現實情況牽動家計。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在中年之後遇上職位調動，通常是人生職涯的轉折點。在日本職場中，職位變動連同薪資收入也會跟著調整，退休年齡同樣影響退休金，這些現實情況牽動家計，甚至恐釀成財務危機，在許多人屆齡退休之際全面爆發。

日媒以真實案例報導，一位部門主管從未過問家中經濟支配情況，都是妻子管理，他退休後獲得續聘，不擔任主管職，收入也跟著降低，面對先生的減薪，多年來獨自掌控家庭財務的妻子，因這場家計危機時，也被迫說出了埋藏已久的秘密。

請繼續往下閱讀...

齋藤正也（化名）55歲時從部門經理的職位退休，轉聘為一般職員後，年收入從900萬日圓（約新台幣180萬元）驟降至600萬多（約新台幣120萬元）、減少了300萬日圓（約新台幣60萬元），每月薪水也減少了約15萬日圓（約新台幣3萬元）。

妻子惠子直到銀行帳戶的入帳金額那一刻才知道真相，臉上瞬間失去血色，而多年來獨自掌控家庭財務的她，也被迫說出了埋藏已久的1個秘密。

原來，過去孩子的教育費、長輩的照護費用，加上生活中的各種支出，使得家庭存款遠不如她曾向丈夫報告的「樂觀」。她一直等待家中經濟出現餘裕，卻沒想到丈夫的收入會突然大幅下掉，這場「沉默的家計危機」，就在先生從主管職退休轉為一般職員的衝擊下全面爆發。

更大的打擊在後面。3個月後，夫妻倆向理財規劃師詢問年金試算結果，赫然發現收入下降也會連帶影響未來的退休金。根據試算，齊藤到了65歲後，每年的年金將減少約8萬日圓（約新台幣1.6萬元）。

對於眼前生活已經吃緊，未來的退休生活也可能受到長遠衝擊，惠子因這個消息跌落深淵。

不過，這場危機也成了兩人重新凝視未來的契機。理財師建議，只要60歲後仍以加入厚生年金的方式持續工作，就能補回部分年金損失。於是夫妻兩人開始真正面對家計：重新檢視支出、調整生活、規畫後半生的金錢配置。

半年後，他們的生活開始出現轉變。透過家計App，保險重複、手機費偏高等「隱形浪費」一一浮現，光是調整這些項目，每月便省下3萬日圓（約新台幣6000元）。而惠子也將工作時數增加，使每月收入提高到約11萬日圓（約新台幣2.2萬元），並加入厚生年金。

夫妻終於第一次真正「共同管理」金錢，家中的不安也因此開始減輕。他們也決定，每月存下5萬日圓（約新台幣1萬元），只要堅持10年，便能累積600萬日圓的安全資金。

3年後夫妻已成功存下180萬日圓（約新台幣36萬元）。齊藤也開始與公司討論60歲後的工作方式，目標是讓65歲前都能持續加入厚生年金，而惠子也計畫未來延後領取年金，以提高退休後的可領金額，擺脫晚年破產的威脅。

齊藤夫妻的故事提醒所有中年家庭，職位變化、年薪縮水，必須重新設計老後人生「再出發」計畫。專家指出，收入下降令人沮喪，但只要夫妻攜手、調整策略，把55至65歲視為「重建老後資產的黃金十年」，即使每月只存數萬日圓，也能在10年後累積500萬到1000萬日圓（約新台幣100-200萬元）的實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法