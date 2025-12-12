台積電機密風暴！金融時報驚訝台灣首辦國安法對象

台積電近期捲入敏感的商業機密與國安疑慮之中。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣近期依擴大後的國安相關法規，對關鍵半導體產業啟動多起營業秘密調查，但外媒表示，這起事件背後引起關注的，是調查對象並非長期被視為主要威脅的中國企業，而是來自台灣最親密盟友的公司。專家警告，台灣此刻加強技術保護，可能踩到美國重振晶片產業的目標，加劇台海地緣政治風險。

《金融時報》報導，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，涉找上過往同事台積電工程師吳秉駿及戈一平幫忙，以筆記型電腦遠端登入台積電系統後持手機偷拍機密。高檢署今年8月起訴3人後，12月2日起訴日本晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron），指控該公司涉嫌未能阻止竊取台積電商業機密。

另一起事件是台積電前研發副總羅唯仁，在台積電任職21年後於今年7月退休，並在不久後跳槽到美國晶片大廠英特爾（Intel）。台灣高檢署依《國安法》進行調查他是否將「國家核心關鍵技術」外洩給新東家，法務部調查局調查官11月底搜查羅唯仁位於台北和新竹的住所，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

台灣的法律和行業專家表示，他們很高興看到調查人員終於開始認真對待，以及保護這項對台灣在全球經濟中至關重要的技術。台積電是全球最大的晶片製造商，在先進半導體市場佔據主導地位。

但《金融時報》報導，令人意外的是，國安法上路後的首批案件，並未鎖定外界普遍認為最可能竊技術、也最具國安威脅的中國企業，而是涉及日本設備供應商東京威力科創，以及台積電客戶兼競爭者的美國英特爾，兩者都來自台灣最重要的盟國。

案件爆出之際，正值台灣對主要安全盟友可靠性浮現隱憂，美國總統川普多次暗示希望與中國「做交易」，並批評台灣「偷走」美國晶片生意、搭美國國防便車。

1名在美國工作的台灣晶片公司高層形容，這些調查突顯出「狗咬人不是新聞、人咬狗才是新聞」的情況，這起案件反轉了2個既有敘事：1是北京挖角台灣人才、2是美國總統川普認為台灣偷走了美國的科技領導地位。

1名投資半導體企業的美國基金高層警告，台灣現在更積極保護其經濟安全的舉措，可能會因此得罪美國，而加劇台灣地緣政治安全的風險。他說：「他們真的認為，自己承受得起去槓上美國重振晶片產業的後果嗎？」

今年在川普政府壓力下，台積電宣布在美國投資額達到1650億美元，但華府卻明確表示「遠遠不夠」。美國希望50%的晶片製造能在美國本土完成，但報導表示，這遠遠超過台積電擴建後產能所能滿足的需求。

此外，今年8月，美國宣布收購英特爾10%股份，旨在重振這家陷入困境的公司，使其成為半導體製造領域的全國領導者。

報導指出，台積電與檢方目前都沒有直接把矛頭指向英特爾，也沒有暗示該公司涉及任何技術竊取行為。檢方目前僅在調查羅唯仁本人，且尚未對他提出起訴，但觀察人士指出，華府可能會對台灣的司法案件施加政治影響力，進而影響台灣檢方的決策。

專業人士表示，「台灣很難拒絕美國的要求與壓力。」因為台灣希望華府降低對台灣高達20%的關稅，也希望美國能支持台灣對中國強硬的立場。

台灣於2022年修改了國安法，將半導體、資安的商業機密，同樣納入國安保護的範疇，首次將「未經授權向外國實體輸送『國家核心關鍵技術』」列為國安犯罪，明確鎖定多年來不斷挖角台灣工程師的中國，避免台積電高層跳槽到中國科技企業後，縮短中企與台積電的差距。

但專家表示，這套法律仍然不夠完善。台灣前總統蔡英文原本希望政府能運用較廣泛的國安權力，主動介入與營業秘密相關的案件。但最終立法院通過的版本，只允許檢方在「台灣企業提出申訴」後才能啟動調查，類似美國的《經濟間諜法》（Economic Espionage Act）以及日本的相關法制。

這也讓檢調如今背負建立典範案件的壓力。觀察人士提醒，台北在尋求美國持續支持之際，政治因素可能左右檢調決策。

