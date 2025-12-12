被現實擊潰！70歲退休部長當保全：遭年輕主管呵斥好屈辱

退休後仍留在勞動市場的高齡者人數持續增加，不過一旦失去過去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後仍留在勞動市場的高齡者人數持續增加，急速上漲的物價以及長壽化帶來的醫療費增加，往往會輕易摧毀原本的退休生活計畫，不過一旦失去過去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。日本一名曾任公司部長的男子森田徹（化名、70歲），過去光靠自己的薪水就能在東京買房、送2個孩子讀完私立大學，還養著全職家庭主婦的妻子，被外界公認是「勝利組」，豈料退休後遇到房子老化、妻子生病的狀況，每月支出暴增，如今的他跑去當警衛保全、交通指揮維持生計，還會被比自己兒子還年輕的人大聲呵斥，但為了生活費，也只能低頭忍耐。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享相關案例，森田徹退休前曾是管理約40名部下的部長，而他退休時的退休金大約有2000萬日圓（約408萬元新台幣），於是用這筆錢一次還清房貸，剩下的作為老後資金。夫妻的年金合計每月約20萬日圓（約4.08萬元新台幣）。他心想，如果過著節儉生活，應該還能勉強過得去。

但在將近70歲時，問題出現了，他們自己的身體狀況與房子的老化幾乎同時到來。森田徹說：「我們那棟已超過30年的住宅，屋頂和外牆損壞嚴重，幾乎要漏水了。這次修繕費一次就花了300萬日圓（約61.2萬元新台幣）。更雪上加霜的是，妻子因慢性病需要住院與門診，醫療費開始壓垮家計。」森田家因妻子的醫療費及相關支出，有時每月支出超過30萬日圓（約6.12萬元新台幣）。

森田徹說：「看著存摺的餘額每個月直線下降，真的會睡不著覺、很害怕。我覺得這樣下去不行，不能坐以待斃，所以決定出來工作。」他後來找到了警備公司的設施保全、交通引導工作，他表示，雖然該工作體力要求較高，但70歲以上在就業服務中心能找到的工作極為有限，需要「免面試、立即上班、馬上有現金」的工作，就只有警備公司這種。

森田徹說：「進到現場時，年齡和經歷本來就不重要，我明白這一點。但我萬萬沒想到，竟然會被比自己兒子年紀還小的年輕人怒吼。」、「現在的現場監督大概30多歲吧。他會大聲說：『喂，森田！你動作太慢了！』而且是在大家面前說的。我完全沒想到會被他直呼名稱而不加敬語。」

森田徹無奈地說：「以前我坐在辦公桌前指揮，現在卻站著被大聲呵斥，真是讓人難堪。但若回嘴頂撞，也只會被炒魷魚。所以我只能低頭說『對不起』。雖然很氣，但為了生活費，也只能這樣。」

森田徹坦言：「這工作最辛苦的，不是自尊心，而是『廁所』。有些現場數小時不能離開崗位。我們這年紀的人多半頻尿，工作時只能極限控制飲水。喉嚨乾得要命，雙腿僵硬麻木。下班後吃止痛藥倒頭就睡。」

森田徹形容，這簡直是結束不了的勞動地獄，但只要工作賺到點小錢，那一瞬間的不安就會稍微減輕。「雖然悲慘，但這就是我現在的精神安定劑。」

