中國霸凌台灣！美知名期刊曝「2大招」喊全球聯手保護

〔財經頻道／綜合報導〕美國期刊《國家利益》（The National Interest）以「拯救台灣，孤立中國」為標題，表示中國之所以能夠霸凌鄰國，是因為它擁有強大的經濟實力，而這種實力是透過向西方傾銷過剩商品累積起來的，美國有能力反擊，除了靠軍事結盟外，建議各國應減低對中國企業的依賴。

上月，日本首相高市早苗暗示，若中國對台灣發動攻擊，日本在某些情況下可能會與其他國家共同部署軍事力量，引發北京在經濟與外交上採取報復性措施，兩國緊張 。

美國總統川普上週致電高市早苗，雖然通話內容各方說法不一，但外界普遍認為川普要求她停止刺激中國、平息危機。然而值得注意的是，川普並未要求她撤回相關言論。分析指出，川普不想在兩人即將互訪之際惹惱中國國家主席習近平；但高市的發言內容，以及她大幅提高日本國防支出的計畫，對川普而言恐怕正是他想聽的。

報導指出，中國想併吞台灣已是公開秘密，而一個重新武裝的日本，可望形成額外的嚇阻力。與其他印太國家深化軍事合作也是重要關鍵，因為許多國家都擔心中國一旦成為區域甚至全球霸權的後果。

亞洲研究教授金斯頓（Jeff Kingston）指出，北京持續的武力恫嚇，已在「從新德里、坎培拉、雅加達，到馬尼拉、曼谷、河內與首爾」之間，形成一條「焦慮弧線」（Arc of Anxiety），一旦若美中爆發熱戰，這些國家都將成為美國至關重要的盟友，而白宮必須及早部署。

但僅靠軍事結盟仍不足以真正嚇阻中國攻台，美國還需在經濟上圍堵北京。其中1項，就是要求盟國降低對中國企業的依賴。

然而，中國長期靠大量出口低價製造品、傾銷全球市場來堆高GDP，並擴張國際影響力。過去美國兩黨總統大力支持中國加入世貿（WTO），並給予永久正常貿易關係，使中國能以不對等方式進入美國市場，造成美國每年數千億美元貿易逆差，也重創美國製造業。

因此川普對中國加徵關稅，正是為了糾正這個錯誤。報導表示，面對美國關稅，中國轉向將大量商品出口其他國家，例如德國。但這些經濟體無法承受如此規模的中製商品湧入，否則將壓垮本國產業，因此勢必也會被迫祭出關稅。

當越來越多國家築起貿易壁壘，中國可傾銷的市場將越來越少，最終也會迫使其他國家跟進，形成全面性的全球制衡。最終結果，可能將形成全新的全球貿易架構，民主、資本主義國家之間的自由貿易將更緊密；中國因「不公平貿易」而被排除在外；北京將被迫放棄出口導向，改為刺激內需。

從長遠來看，這種轉變可能會使一般中國民眾受益，同時其他國家也將降低對中國商品的依賴、減少對中國的地緣政治脅迫。

文章指出，如今中國已是全球3分之2國家的最大貿易夥伴，使北京在武統台灣後能以經濟手段逼迫各國屈服；但在1個對中國出口依賴度降低、且形成一致對中立場的世界中，北京可能會三思而後行。

