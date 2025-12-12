別踩雷！Costco科克蘭「這款」有機肉 會員瘋批「品質差又貴」

Costco科克蘭有機雞胸肉，被會員瘋批「品質差又貴」。（擷取自mashed）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然好市多（Costco）的部分肉類價格通常比較便宜，但某些種類的肉類既不實惠也不優質，如Kirkland Signature有機雞肉，被會員點名最不受歡迎肉品，並瘋狂在臉書留言區抱怨，指雞胸肉吃起來像人造肉、散發硫磺味等惡評。

《mashed》報導，1則在Facebook上發文表示，Costco的有機雞胸肉價格過高的貼文迅速走紅。留言區湧現大量抱怨雞肉品質低劣的貼文。 「我再也不買這種肉了，它嚼起來像人造肉一樣，筋筋拉拉的。」1位Facebook用戶寫道，「雞腿肉還不錯，但雞柳和雞胸肉都嚼不動，而且味道不對勁。」

請繼續往下閱讀...

另1位用戶則聲稱Costco的雞肉似乎經常變質，他說：「每1包都散發著濃烈的硫磺味。」

此外，在Reddit的r/Costco版塊，有人發帖問道：“有人遇到過Kirkland有機雞肉的問題嗎？”在眾多回復中，用戶u/WestCV4lyfe表示，由於遇到太多問題，他們已經徹底停止購買Costco的雞肉了：“有些雞肉聞起來就腐爛了。即使買進雞肉還是冷凍狀態，直接放進冰底。

雞肉「木柴味」是Costco經常被提及的問題，這種雞胸肉質地較硬，表面有白色條紋，有時甚至像義大利麵一樣。這並非Costco獨有的問題，而是近年來才出現的現象。1項近期研究調查了179塊雞胸肉，發現超過70%的雞胸肉有問題，其中近20%被標示為「木柴味」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法