最強減肥神藥將現身！「這公司」新藥可狂瘦23.7％ 還能治好膝蓋痛

市場期待，史上最強減肥藥將誕生，禮來新研發減肥藥平均減重23.7%，超乎華爾街預期，還能治好膝蓋疼痛。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國禮來（Eli Lilly）最新公布的臨床數據震撼醫藥界，新一代減肥藥 retatrutide 不僅展現出史上最強的減重效果，更同時改善患者膝關節炎疼痛，成為肥胖治療領域前所未見的「雙效級」突破。外界認為，這款仍在開發中的這款減肥藥，有望改寫全球減重市場格局，甚至取代目前最強的Zepbound，成為禮來的下一支超級成長引擎。

根據最新試驗結果，在為期 68 週的研究中，最高劑量組的患者平均減重 23.7%，超過華爾街預期的 20%–23%，若只統計堅持用藥者，平均減重28.7%，遠超過現行主流療法。有些患者甚至因減重過快而主動退出試驗，顯示藥效驚人。

更令人意外的是，retatrutide同時大幅改善膝骨關節炎，疼痛平均降低62.6%，超過八分之一患者在試驗結束時已完全不再感到膝痛。藥效公布後，禮來股價盤前一度大漲，反映市場對這款潛在「S級神藥」的高度期待。

Retatrutide被稱為「三重G」藥物，因為它同時啟動 GLP-1、GIP 與胰高血糖素三條代謝路徑，相較現有只作用一至兩條路徑的減肥針，這款藥物能更強烈抑制食慾並提升能量消耗，帶來前所未見的減重效果。

禮來表示，退出率與病患起始BMI高度相關，包括因感覺減重過度而停藥的情況，在最高劑量組中，約43%的患者出現噁心、33%出現腹瀉、20.9%出現嘔吐。

一些分析師預計，到2030年減肥和糖尿病藥物市場規模可能達到約1000億美元（約新台幣3.1兆元），禮來正全力布局下一代療法，以鞏固其相較諾和諾德的領先優勢。

據報導，禮來正加速開發更有效、更易服用或副作用更少的下一代藥物，以維持競爭優勢。該公司預計，將在2026年底前公佈該藥物另外七期三期臨床試驗的結果。市場高度關注它是否會成為真正的「史上最強減肥藥」。

