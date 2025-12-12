金條「送進又送出」! 美國9月出口亮眼是假象 全因「這男人 」

9月美國貿易逆差收窄至五年來最低水平，主因是美投資人大規模進口黃金，又將黃金重新運回海外。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國9月貿易逆差收窄至五年來最低水平，主因是美國投資者在先前大規模進口黃金後，如今又被重新運出海外，形成罕見的貿易「逆轉操作」。據報導，美國9月出口較上月增加了84億美元（約新台幣2623億元），但其中有61億美元（約新台幣1905億元）是「黃金被運回海外」所造成。

今年初時，市場傳出美國總統川普可能將對歐洲商品加徵關稅，甚至可能波及黃金，促使貿易商搶在政策落地前，把瑞士及歐洲的金條大量空運至紐約。美國海關與邊境保護局一度表示，川普對瑞士進口商品的關稅將適用於當地廣泛使用的100盎司和1公斤金條，但之後川普澄清，黃金不在關稅範圍內，貿易市場才終於反轉。

數據顯示，美國9月出口增加至2893億美元（約新台幣9兆元），看起來強勁成長，但細拆數據可發現，這並非源自實質貿易活動的改善，而是「黃金被重新運回海外」佔出口增加額的大部分。9月進口總額3421億美元（約新台幣10.6兆元），貿易逆差縮至528億美元（約新台幣1.6兆元），為五年新低。

牛津經濟研究院經濟學家 Grace Zwemmer 指出，一旦確定黃金不被課稅，8月先前暴增的黃金進口立即急轉直下。今年金市的劇烈波動，也與投資者的避險需求有關，特別是在10月美國政府有關門風險的前夕。

除了黃金，部分消費品與藥品出口表現也推動了當月外銷。然而，美國貿易格局今年多次被川普關稅政策所干擾。3月企業因擔憂「解放日」關稅提前囤貨，導致逆差擴大；4月10%全球基本關稅正式生效後，逆差又迅速收窄，如今黃金又成為最新例證，顯示美國貿易數據持續遭短期政策扭曲。

今年前9個月，美國貿易逆差較去年同期擴大17%，部分原因也是年初企業為躲避關稅提前大量進口所致。分析師指出，美國9月看似亮眼的逆差數字，實際上仍是一場由金條進進出出所堆出的統計假象。

