甲骨文暴跌 創辦人艾里森身家蒸發近250億美元

〔財經頻道／綜合報導〕在甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）短暫成為全球首富3個月後，這家公司的股價出現「歷史性下跌」，週四（11日）重挫11％，連帶導致艾里森的淨資產縮水249億美元（約新台幣7793.7億元）。

《彭博》報導，雲端運算供應商甲骨文公佈的財報顯示，該公司的AI資料中心資本支出大幅成長，引發投資人擔憂，認為這些支出恐怕無法如投資人預期般迅速轉化為收入。在甲骨文股價暴跌下，艾里森在彭博億萬富豪排行榜上的排名從第2名跌至第3名。

不過，在週四股價下跌後，艾里森持有的甲骨文股份價值仍有約2028億美元（約新台幣6.3兆元）。過去幾十年來，艾里森一直在出售手中股票，但每次賣股的規模都相對較小。根據《彭博》分析，自2010年以來，艾里森單年出售的股票價值從未超過10億美元（約新台幣313億元）。

甲骨文涉足雲端基礎建設業務已經超過10年，但一直到最近才將自己定位為AI領域的關鍵參與者。今年稍早，甲骨文與OpenAI簽訂了一項價值3000億美元（約新台幣9.39兆元）的運算協議，OpenAI也是甲骨文價值5000億美元（約新台幣15.6兆元）星際之門（Stargate）資料中心計劃的合作夥伴之一。

然而，投資人似乎對該公司鉅額支出日益不安，甲骨文上季支出已飆升至120億美元（約新台幣3755.4億元）。為防範甲骨文債務違約而購買的保險成本近期飆升至2年多來最高。摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，甲骨文目前已徘徊在1000億美元（約新台幣3.1兆元）的經調整後淨債務，到2028會計年度將成長近3倍。

對於艾里森來說，他的財富走勢就像是搭上雲霄飛車，在公佈超出預期的財報，並上調雲端運算收入預期後，9月10日，甲骨文股價飆升36％，創下甲骨文自1992年以來最大單日漲幅，讓艾里森一度超越馬斯克（Elon Musk）登上全球首富的寶座。艾里森的淨資產在這一天增加890億美元（約新台幣2.7兆元），創下彭博財富指數有史以來最大單日漲幅。但自此以後，甲骨文股價已下跌約40％。

儘管近日大幅下跌，甲骨文年初至今仍漲近20％，使得艾里森的財富比去年增加949億美元（約新台幣2.96兆元）。

