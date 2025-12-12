降息1碼還不夠！白宮：川普希望Fed進一步降低利率

白宮表示，美國總統川普希望看到聯準會進一步降息。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週四（11日）表示，美國總統川普（Donald Trump）很高興看到聯準會（Fed）在本週降息1碼（0.25個百分點），但他希望可以看到借貸成本進一步降低。

《路透》報導，李威特表示，自己知道過去這一週利率降幅達到0.25個百分點，總統樂見這種情況，但他認為Fed應該做得更多。美國央行在週三（10日）下調利率，但表明，由於仍在等待就業市場、通膨和整體經濟走向更加明朗，短期內不太可能進一步降息。

請繼續往下閱讀...

川普過去曾多次批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）沒有更早、更積極的降息。隨著鮑爾的主席任期即將在明年5月結束，川普正在陸續面試候選人。

針對川普是否能在耶誕節前決定鮑爾的接班人，李威特拒絕透露，也未透露川普與候選人對話的任何細節。川普上週則表示，將在明年初做出選擇。

被問到總統是否期望他提名的候選人進一步推動降息時，李威特直言，總統已經非常明確地表明他認為聯準會應該做什麼，那就是降低利率。

川普週三稱，他將在當（10）日稍晚會見Fed前理事華爾許（Kevin Warsh），他也提到，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是Fed主席的潛在人選。哈塞特是現在呼聲最高的人選，目前擔任國家經濟委員會（NEC）主任，直接為川普工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法