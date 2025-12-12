博通100億美元AI神秘客戶揭曉！陳福陽：Anthropic本季又追加110億美元訂單

博通揭曉100億美元AI神秘客戶！CEO透露Anthropic本季又追加110億美元訂單。（路透）

財經頻道／綜合報導〕博通揭曉100億美元AI神秘客戶是Anthropic，博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，「我們收到了1份價值100億美元的訂單，將向Anthropic出售最新的TPU Ironwood機架。」他還透露，Anthropic在最近1個季度又向公司下了價值1​​10億美元的訂單。

CNBC報導，博通在9月的財報電話會議上透露，已與1位客戶簽約，該客戶下了價值1​​00億美元的客製化晶片訂單。

當時，博通並未透露客戶身份，但週四，陳福陽在電話會議上透露，這位神秘客戶是人工智慧實驗室Anthropic，該公司訂購了最新的Google TPU（張量處理單元）。

陳福陽表示：「我們收到了1份價值100億美元的訂單，將向Anthropic出售最新的TPU Ironwood機架。」他還透露，Anthropic在博通最近1個季度又向該公司下了價值1​​10億美元的訂單。

博通公司生產名為ASIC的客製化晶片，一些專家認為，對於某些人工智慧演算法而言，ASIC晶片比輝達佔據市場主導地位的晶片效率更高。博通幫助Google製造 TPU，上個月，Google 吹噓說，它完全使用自己的TPU訓練了最先進的 Gemini 3 模型。

博通稱其定制的 AI 晶片為 XPU。週四，陳福陽表示，公司正在向Anthropic交付整個伺服器機架，而不僅僅是晶片。Anthropic 是Broadcom的第4家 XPU 客戶。

博通週四也表示，其客製化晶片業務已獲得第5位客戶。該客戶在第4季下了10億美元的訂單，但博通仍然沒有透露客戶身分。

「這是一個真實的客戶，而且它還會發展壯大，」陳說。

