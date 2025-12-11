經長訪波蘭揭牌華沙貿易投資中心 台波無人機合作深化

經濟部長龔明鑫率團訪問波蘭，並於 10 日出席「臺波企業論壇」，同時主持華沙「臺灣貿易投資中心」揭牌儀式。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫於今年 12 月 9 日至 11 日率團訪問波蘭，並於 10 日出席「臺波企業論壇」，同時主持華沙「臺灣貿易投資中心」揭牌儀式，波蘭經貿官員出席表達支持。波方也高度肯定臺灣在全球科技供應鏈的關鍵角色，盼持續深化雙邊合作。

波蘭能源部常務次長 Konrad Wojnarowski、發展基金暨區域政策部政務次長 Jacek Karnowski 及相關經貿官員均出席臺波企業論壇，表達高度支持。

近年臺波經貿往來持續升溫。經濟部於 10 日舉辦「臺波企業論壇」，吸引逾 120 位臺波企業代表踴躍參與。龔明鑫在雙方企業見證下，為華沙「臺灣貿易投資中心」揭牌。

經濟部指出，此中心為經濟部繼布拉格、福岡及達拉斯後設立的第四個海外貿易投資中心，盼協助有意海外布局的臺灣企業排除投資障礙、降低成本，加速掌握中東歐商機。

此外，經濟部也宣布將於明年 6 月下旬首次在歐洲舉辦「臺灣形象展」，並選定於華沙登場。該展獲波方政要與企業界高度重視與支持，屆時將整合政府與民間能量，展現臺灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安與韌性城市等領域的產業實力，深化雙方在策略性產業的合作。

龔明鑫也在論壇中表示，自上次訪波後，臺波交流更加頻繁。他指出，面對歐盟 AI 發展趨勢，波蘭可結合臺灣 AI 供應鏈優勢，爭取歐盟推動的「AI 超級工廠計畫」（AI Gigafactory）。除 AI 與半導體外，雙方在無人機、電動車及綠能供應鏈等領域也具備高度合作潛力。他同時建議，雙方的大學與科技研發機構可加強合作，並善用「中東歐投資基金」及「波蘭國家發展基金」等資源，促進雙邊經貿與產業鏈結。

針對台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）有意在波蘭設立科技園區，龔表示，經濟部將全力協助臺商全球布局，支持雙方企業深化商務交流並推動供應鏈合作。

龔明鑫見證「臺灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄，由我國漢翔公司與波蘭 Terra Hexen 公司代表完成簽署。

龔明鑫致詞時指出，波蘭已是臺灣無人機最大出口市場，希望藉由本次簽署，共同掌握「非紅供應鏈」商機，打造安全且可信賴的無人機產業生態系。經濟部統計，截至本年 10 月，我國無人機出口總額達 5475 萬美元，較去年成長 11.4 倍，其中出口至波蘭占近 4 成（約 2151 萬美元），持續穩居我國最大出口市場，顯示臺波無人機合作密切且具高度成長潛力。

