他存近600萬積蓄養老 退休6年因「1問題」慘陷破產危機

日媒以真實案例揭示，退休後日子變得寬鬆，消費卻往往變得鬆散，這問題正在悄悄吞噬許多銀髮家庭。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕過去，他是人人稱羨的高收入菁英；如今，他卻站在老後資金崩潰的邊緣。日本一名69歲男子過去在大廠任職，年收入曾高達950萬日圓（約新台幣188萬元）、退休金約2000萬（約新台幣397萬元），加上年金與儲蓄，手握3000萬日圓（約新台幣595萬元）老本，本以為能安穩度過下半生，沒想到真正的危機，竟來自最親密的人，他的妻子。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的佐藤先生（化名）曾在一家製造大廠工作，事業巔峰時期年收入達950萬日圓，退休金約2000萬日圓，並透過公司退休金計劃和個人儲蓄握有了3000萬日圓，然而，他卻從未想過，他的退休危機，不是來自物價飆漲，也不是健康惡化，而是來自枕邊人，妻子的過度花費讓全家陷入破產危機。

他回憶，剛退休那年，他心想終於能與妻子過上「節奏慢、不再追趕財務壓力」的生活。房貸已經還清，年金也開始入帳，一切看起來都風平浪靜，直到他發現帳戶數字開始高速往下掉，他原以為退休後支出會自然縮減，沒想到真相卻恰恰相反。

妻子百合子（化名）在退休後，人生彷彿突然展開第二幕，她開始報名各式各樣的興趣課程，接著是海外旅行；原本說好的「就這麼一次」，最後變成「一年一次」的固定行程。更讓佐藤震驚的，是他最近才知道妻子向百貨外商登記成固定客戶，每一季推出的新款精品包，她幾乎不曾錯過。

當他試著提出疑問時，妻子只是輕描淡寫地回了一句「你以前年薪那麼高，現在也有存款，這些花費根本不算什麼吧。」這句話讓他說不上生氣，更多的是一種被掏空的無力感。

夫妻倆每月領取的年金加起來約23萬日圓，但生活費、外食、娛樂、旅行交疊後，一年竟要花掉450萬日圓。短短6年，原本超過3000萬日圓的老本，剩下不到1500萬日圓（約新台幣298萬元）。即使佐藤再怎麼理性，他也不得不承認，這條下滑曲線再不踩煞車，80歲之前，存款就會歸零。

最讓佐藤意外的是，他一直以為退休後夫婦的生活會自然樸素，但對妻子而言，退休不是收縮，而是「補償」。那些在工作時期壓抑的興趣與慾望，終於在有時間、有閒暇時爆發。他說，如果早知道妻子抱著這樣的心情，他絕不會用自己的想像去推測對方的需求。

報導指出，日本65歲以上無職夫妻的平均支出已經超過可支配所得，每個月都在赤字中度日。對許多家庭來說，存款正在不知不覺地被慢慢掏空。據統計，高齡族群近年來的消費糾紛與過度支出問題持續攀升，旅行、美容、網購等類別最為常見。退休後，日子變得寬鬆，消費卻往往變得鬆散，這種「時間越多、錢花越快」的反差，正在悄悄吞噬許多銀髮家庭。

