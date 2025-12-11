正文陳鴻文:要從消費端走向資料中心 聚焦光通信、SOM

正文董事長陳鴻文（中）表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠正文科技（4906）今日舉行法說會，董事長陳鴻文表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端，而正文看準AI浪潮，將從過去的消費端市場，走向企業、資料中心產品，且將聚焦光通信產品，以及具AI算力的系統模組（System-on-Module, SOM） 。陳鴻文指出，目前低階光收發模組已經出貨，而400G預計明年下半年可望出貨。

陳鴻文說，輝達斥資10億美元投資電信大廠諾基亞，就是預告網路將走向AI化，未來網路將是「AI驅動的網路」，每個節點都需要AI置入，在傳統銅線已無法滿足頻寬、雜訊抑制下，光通信將成為唯一可支撐未來網路的基礎。

陳鴻文說，網路極度複雜，必須透過AI才能提升效率；未來每個節點都需具備一定程度的AI算力，而算力也將從資料中心擴散至邊緣與終端，「未來所有主要通信都必須走光」，正文過去擅長Wi-Fi模組，而下一代模組必須內建AI，會加大力道投入研發AI SOM。

