自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

正文陳鴻文:要從消費端走向資料中心 聚焦光通信、SOM

2025/12/11 19:45

正文董事長陳鴻文（中）表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端。（記者王憶紅攝）正文董事長陳鴻文（中）表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠正文科技（4906）今日舉行法說會，董事長陳鴻文表示，AI浪潮的首波是資料中心，而後到企業、消費端，而正文看準AI浪潮，將從過去的消費端市場，走向企業、資料中心產品，且將聚焦光通信產品，以及具AI算力的系統模組（System-on-Module, SOM） 。陳鴻文指出，目前低階光收發模組已經出貨，而400G預計明年下半年可望出貨。

陳鴻文說，輝達斥資10億美元投資電信大廠諾基亞，就是預告網路將走向AI化，未來網路將是「AI驅動的網路」，每個節點都需要AI置入，在傳統銅線已無法滿足頻寬、雜訊抑制下，光通信將成為唯一可支撐未來網路的基礎。

陳鴻文說，網路極度複雜，必須透過AI才能提升效率；未來每個節點都需具備一定程度的AI算力，而算力也將從資料中心擴散至邊緣與終端，「未來所有主要通信都必須走光」，正文過去擅長Wi-Fi模組，而下一代模組必須內建AI，會加大力道投入研發AI SOM。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財