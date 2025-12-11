易控智慧攜英特爾、信驊打造eHome 建商需求增溫

易控智慧今日參與「台北國際建築建材暨產品展」。圖為執行長周世泰。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧建築系統整合廠商易控智慧今日參與「台北國際建築建材暨產品展」，展示與英特爾、研華（2395）、信驊（5274）等大廠合作的智慧家庭系統eHome。執行長周世泰今日表示，今年房市轉冷，不過eHome卻因能讓房屋「加值」，帶動需求提升，看好今明年成長。

近年智慧建築趨勢興起，易控作為系統整合與軟體開發商，整合了含多家電梯、家電等硬體廠商，打造智慧建築解決方案，今日並舉行開展儀式記者會，展示智慧建築、機器人、沉浸式360度圖控系統與生成式AI等產品，合作夥伴英特爾、建碁（3046）、研華、信驊、施耐德電機、酷博樂等大廠也到場站台。

周世泰指出，易控在3年前與建商合作，在新建案的每戶都安裝eHome方案，搭載一台研華的工業電腦，其他家電、家具如監視器、冷氣、除濕機乃至窗簾都可由住戶選配，終端操控都整合在易控的APP當中，便於住戶操作；因需求提升，建商比過往更主動詢問eHome方案，戶數由過往的每年200多戶成長到1000至2000戶，每年在手訂單金額約為2至3億元，看建商落地時間認列。

周世泰指出，「AI」、「機器人」、「360圖控」將是推升易控智慧未來成長的三大引擎，以AI為例，智慧家庭與智慧辦公室等AI背後由搭載英特爾處理器、內建GPU和NPU的工業電腦，運用邊緣AI運算達成智慧操作，而易控已取得Intel IoT MRS認證，所打造的智慧家庭有著「Intel Inside」的嶄新概念，也讓易控能在家戶快速部署、居家體驗大幅升級。

周世泰指出，易控從研發、系統整合，到施工執行、售後服務與標章顧問，能夠真正做到一條龍服務；掌握2024最新智慧建築取分標準、擁有EMS充電管理專利與智慧建材的標章認證，並與英特爾、施耐德電機、信驊、研華、建碁等國際夥伴協同，替建商創造可量化的節能、安心與永續價值指標。

