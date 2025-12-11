海外首站！宏達電HTC AI眼鏡VIVE Eagle 香港正式開賣

宏達電HTC AI眼鏡VIVE Eagle今日在香港開賣。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球虛擬實境平台業者宏達電HTC（2498）今日宣布，繼台灣市場後，旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle正式在香港開賣販售。宏達電表示，在香港攜手電信商1O1O、csl、SmarTone，以及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡（Puyi Optical），結合高速 5G 服務與專業配鏡流程，為當地打造完整的一站式 AI 穿戴體驗。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，HTC 也持續以最高規格落實隱私安全，VIVE Eagle 以去識別化資料處理與本地端加密為核心設計，不進行行為追蹤，亦不將使用者資訊用於 AI 模型訓練，系統採用 AES-256 加密並搭載拍攝提示燈，確保拍攝行為透明可辨識；同時，VIVE AI 已通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際資安與隱私驗證。VIVE Eagle支援繁體中文、英語對話，預計2026上半年支援粵語。

請繼續往下閱讀...

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，透過 VIVE Eagle 為客戶帶來嶄新的 AI 穿戴體驗，結合1O1O 及 csl 的 5G 網絡與黃金漫遊服務，用戶在香港或海外旅行時，都能保持穩定連線，輕鬆使用 各項AI 功能，讓智慧穿戴真正融入全球旅遊與日常生活中。

SmarTone 科技總裁鄒金根則說，SmarTone致力推動 AI 智慧生活，透過世界級的5G網絡為客戶提供度身訂造的穿戴科技體驗，無縫連接未來生活。

溥儀眼鏡行政總裁邱子傑表示，很高興成為香港首批推出VIVE Eagle的合作夥伴之一，這款智能眼鏡搭載了先進的AI技術，同時保留了傳統光學的鏡片需求，憑藉專業驗光與最精準、最高品質的度數鏡片訂製服務，讓每一位顧客從試戴、配鏡到購買，都能擁有最佳的個人化體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法