85℃開賣吉伊卡哇好朋友小八貓蛋糕 限量8000個

85℃在10月16日推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，1個半月就完銷，12月18日將再推出6吋小八貓立體公仔造型蛋糕。（85℃提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 85℃在10月16日推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，1個半月就完銷，12月18日將再推出6吋小八貓立體公仔造型蛋糕，限量8000個，預期將會再掀起搶購熱潮。

吉伊卡哇的好朋友「小八貓」來了，85℃推出的小八貓立體公仔造型蛋糕，蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可自行找掛繩掛串起來當鑰匙圈或掛在包包上，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件，搭配豐富水果。

蛋糕體是桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡，口感酸酸甜甜，還有專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可以自行DIY做成筆筒或置物盒，可愛又實用，蛋糕單顆售價620元，12月18日開賣，全台限量8000個。

85℃表示，10月16日推出三款吉伊卡哇可愛造型蛋糕和一款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，一開賣就造成熱烈迴響，短短20天，3款蛋糕全台限量7萬8000個和6300個環保杯就售出超過5成。

受歡迎程度超出預期，1個半月全部售完，第2波小八貓接棒，延續吉伊卡哇熱潮，預期將會帶動粉絲們搶購。

