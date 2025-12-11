近5年首見！前11月全國稅收3.58兆 全年短徵上看500億

財政部公布今年1至11月稅收3兆5813億元，預算達成率94.2%，今年稅收恐較預算數短少300億至500億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布11月全國稅收2929億元、年增6.1%；累計1至11月稅收3兆5813億元、年增0.3%，預算達成率94.2%，較全年預算數尚差距2206億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，預估今年全國稅收較預算數短少300億至500億元，為近5年首度短徵，且中央政府恐短少400億至600億元，主因車市及房市交易清淡，貨物稅、營業稅及房地稅收減少。

根據財政部統計，前11月稅收3兆5813億元、較去年同期增加100億元，以綜所稅增加418億元、營所稅增加237億元較多，但土增稅減少198億元、貨物稅減少145億元。劉訓蓉指出，前11月有7大稅目提前達成預算目標，包括遺產稅、贈與稅、期交稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅及娛樂稅。

財政部表示，前11月營所稅1兆1297億元、年增2.1%，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，但申請延分期稅款亦增，抵銷部分增幅。前11月綜所稅8298億元、年增5.3%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加所致。

另，前11月營業稅6045億元、年減1.2%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，且資通及視聽產品、電子零組件、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。前11月關稅1394億元、年減3.8%，主因小客車進口稅額減少。

至於證交稅，劉訓蓉表示，受AI估值過高、聯準會降息疑慮等影響，11月股市大幅震盪，但成交量屢創新高，11月證交稅達330億元、創歷年單月次高，年增46.1%、連續4個月成長；前11月證交稅2616億元、創歷年同期次高，但年減1.1%，預估今年證交稅應可達成預算目標。

房市方面，11月土增稅52億元、年減27.5%，前11月624億元、年減24.1%；11月房地合一稅41億元、年減20.4%，前11月874億元、年減3.9%。劉訓蓉說明，受央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房地交易量較難提升，房市交易續清淡，房地相關稅收減少。

