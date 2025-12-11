WSJ：美英新創公司利用AI開發關鍵礦物 力圖突破中國壟斷地位

美國和英國的新創公司正在利用AI來提高關鍵礦物探勘的成功率，並創造出可模仿關鍵礦物特性的金屬合金，盼削弱中國在關鍵礦物市場的優勢。（路透示意圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，在創紀錄的私人投資和人工智慧（AI）技術進步的推動下，美國和英國的新創公司正在利用AI來提高關鍵礦物探勘的成功率，並創造出可模仿關鍵礦物特性的金屬合金，一旦成功，將有助於壓低產出成本，削弱中國在關鍵礦物市場的優勢。

美國之前曾試圖建立自己的關鍵礦物和稀土供應，但在中國用廉價供應湧入市場，導致價格暴跌後，大多數的行動都以失敗告終。而根據美國地質調查局的數據，在被美國指定為關鍵礦物的54種礦物中，大部分都依賴進口。

自2023以來，中國政府已收緊關鍵礦物的出口管制，今年4月更祭出嚴厲的管制措施，迫使美國各產業製造商尋求新的供應商、停產並承受更高的成本。儘管在川習通話後，中國政府最近幾週放鬆了一些稀土的出口管制，但也在加強執法能力，為未來的限制做準備。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示：「美國若要在這方面取得進展，就必須依靠新創公司的創新。」

私人投資和國家資本的同步行動，讓美國剛剛形成的供應鏈上的傳統礦業公司和新創公司受益。根據數據供應商Pitchbook，今年創投公司已向美國關鍵礦物新創公司投入了6億美元（新台幣188億元），創歷史最高水準。

美國川普政府還投資了數億美元，入股稀土開採公司MP Materials、稀土磁鐵新創公司Vulcan Elements、磁鐵回收公司ReElement Technologies和鋰礦開採公司Lithium Americas。美國還與烏克蘭、澳洲等幾十個國家達成協議，以確保關鍵礦物計畫的參與權。

2019年成立、公司位於加州奧克蘭西側的新創公司Brimstone，就是獲得創投公司投資的受益者之一。該公司利用其專門的化學技術和現成的設備加工輝長岩等岩石，以生產鋁、鎂、鈦、氧化鋁等通常從中國進口的關鍵礦物。該公司已從亞馬遜、微軟創辦人比爾．蓋茲在內的投資人取得逾8000萬美元（新台幣25億元）融資。

不過，Brimstone目前只在實驗室實現了礦物生產，就鈦而言，則還停留在紙上作業，該公司也還沒有用於大量生產的工廠。而且先前的研究顯示，從輝長岩等岩石中提取某些金屬在商業上是不可行的。

史丹佛大學的一群學者和學生也創建了名為Mineral-X的團隊，利用AI幫助礦業公司改善鑽探結果。

在英國，新創公司Milvus Advanced正利用機器學習來創造出可在實驗室生成的關鍵礦物替代品。Milvus創辦人卡斯迪（Assia Kasdi）表示，她購買金屬鹽，將其溶於水，並與含有特定礦物所需特性（如耐久性或導電性）的其他成分混合，這個過程會產生可以模仿鉑、銀和銦的新合金。

類似的行動在學界和美國國家實驗室內已取得成功，但目前將該過程商業化的公司並不多。卡斯迪表示，她能以比市場價格至少低70%的成本生產這些新合金，「要想與中國競爭，這是唯一的辦法」。

