Uber執行長首訪台灣！揭外送市場「關鍵數據」

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪問台灣，盛讚台灣市場表現亮眼。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪問台灣，11日接受台灣媒體聯訪時盛讚台灣是Uber全球表現最亮眼的市場之一，並表示公司將持續在台灣進行長期投資與深耕服務，期望為司機、消費者與外送合作夥伴帶來更優質的體驗。

庫斯洛沙希指出，此次訪台的重點在於與在地團隊見面、感謝台灣員工的努力，同時深入了解當地市場狀況，他此行亦涵蓋北亞多個市場，進行實地考察。

針對近期備受關注的外送員專法，他強調，非常支持專法立法，能提供外送員更好的保障，這也是Uber Eats一直以來的倡導。Uber在許多市場都有這樣的倡議，支持法律規範，這次專法裡面特別支持肯定的地方，在於賦予外送員彈性的權利，外送員停權後也有很好的申訴管道和機制。而Uber目前的訴求則聚焦於希望能建立更合理的「疊單」管理制度，並在這個機制之下也將考量如何增加疊單的報酬。

此外，針對今年6月宣布併購「皇冠大車隊」一事，庫斯洛沙希表示：「皇冠大車隊是一家體質健全、值得尊敬的公司，也是我們極佳的合作夥伴。透過這次併購，期望未來能為消費者提供更值得信賴、更加便利的乘車服務。」

訪談中，庫斯洛沙希也分享了數項關於台灣市場的關鍵數據，展現Uber對台灣市場的重視與信心。重點如下：

●Uber在台滲透率達98%，台灣是Uber少數叫車和外送都有服務的地方，外送表現很好，是Uber Eats全球前十大市場，目前合作商家超過10萬。

●台灣Uber Eats兩位活躍用戶就有一位是Uber One會員，在全球市場中表現非常好。

● Uber相當重視安全，過去一年99.9%的Uber搭乘和Uber Eats外送行程沒有安全事故，最近幾年也加強安全升級，包括安全帶警示、新推出的年長者帳戶。

●外送專法中，在「每筆訂單」明確定義為「一取件地點以及一個送達地點」，營運成本可能明顯增加，而消費者支付的外送費平均可能上漲約新台幣20元。

●若沒有疊單，以目前的訂單量估算，餐廳每個月會多出約100萬次外送員進店取餐。這會造成更多外送員在店內等候，也會增加店家員工的工作壓力。對城市來說，少了疊單，就需要更多次單趟配送，可能增加交通流量和排放量。目前估計，疊單每個月能為台灣外送員減少超過3000萬公里的行駛距離。

