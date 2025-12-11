中美晶通過SBTi減碳目標審查，邁向2050淨零願景。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今（11）日宣布，依循全球升溫控制在 1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）審查。中美晶也承諾，以2022年為基準年，2035年將範疇一與範疇二的絕對排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」的絕對溫室氣體排放量減少37.5%的目標。

中美晶表示，以「能效提升」與「再生能源導入」作為減碳路徑兩大主軸。在能效提升方面，藉由完成照明設備更新與冷卻水溫優化，並針對老舊高能耗設備如馬達、冷卻水塔風扇、熱場保溫材進行汰換，強化整體能源效率，後續規劃導入高效冰機系統並升級能源管理系統（EMS），預估可再降低30%冰機系統能耗，另進行空壓機重新配置優化，目標再降低15%的能源耗損，精進能源使用效率。

為達成SBTi嚴格標準，中美晶進一步強化減碳路徑，加速再生能源佈局，藉由拓展多元化投資、推動綠電採購策略，強化集團整體再生能源的調度彈性與供應韌性，結合集團在再生能源領域長期深耕優勢，採取「多元再生能源購電協議」策略，透過太陽光電、離岸風電等多軌並進，穩步提升再生能源使用佔比，另與集團旗下續興共同向哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂離岸風電共同採購合約，在太陽能與風能的雙重挹注下，再生能源使用比例規劃將逐年提升，致力於2050年達成100%使用再生能源（RE100）的目標。

展望未來，中美晶將依營運需求滾動調整PPA採購規模，並持續關注新興能源發展，尋求與能源供應商的合作機會，針對淨零碳排的最後一哩路，則規劃透過再生能源憑證（RECs）與碳權採購補足差額。

