川普放行輝達H200輸中送北京大禮？高燦鳴提醒黃仁勳1事

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》指出，美國總統川普允許輝達向中國出售其H200 AI晶片，給了輝達所需要的巨大市場。同時也為中國的AI產業拱手送上其自身無法製造的東西。批評者擔心，此舉等於助攻北京迎頭趕上。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）直言，華盛頓允許如此強大的數位武器提供給其最大對手是一大錯誤。他強調，從未見過任何外商在中國建立起不可撼動的地位。一旦中企掌握更好的晶片，它們可以且利用輝達的技術來設計和製造晶片進而取代。重要的是，北京甚至「不知道輝達是誰之前」，就已經制定技術自主的目標了。

高燦鳴發文指出，在川普總統宣布美國將取消部分高階輝達晶片出口到中國的限制，國家安全界的強烈抗議迅速而合理，「我認為，華盛頓允許其最大的對手獲得如此強大的數位武器是一個錯誤。」

高稱，黃仁勳開始看起來像另一個馬斯克，顯然他對川普的調整產生了影響。黃曾在回應媒體提問時，解釋為何限制晶片輸中是個錯誤。從那以後，他一再在各種場合闡述同樣的論點。相關的論述包括輝達能夠向中國市場銷售晶片，那麼字節跳動、阿里巴巴和騰訊就會直接從輝達採購，從而搶走本土競爭對手的市占率，從而阻礙中企進步。

另一個輝達「成癮論」的看法是CUDA生態系，高說，CUDA被許多人視為輝達真正的護城河。如果中國龐大且不斷成長的人工智慧產業能夠基於CUDA建構系統，那麼輝達（以及華盛頓）就擁有對北京的影響力。一旦中國領導人觸怒美國政府，白宮、國務院或商務部完全可以終止CUDA的使用，光是切斷使用權的威脅就足以讓北京考慮合作。

最後一點是，如果中國企業每年要在半導體上花費數十億美元，那麼讓這些錢流入美國不是更好的選擇嗎？這樣做無疑有助於平衡巨大的貿易逆差，提振美國經濟，並惠及美國納稅人。

高稱，前述的觀點就是美國應該允許輝達向中國出售部分高階AI晶片的充分理由。他直言，這是錯誤看法。他稱，「在我25年的報導生涯中，從未見過任何外國公司在中國市場建立起不可撼動的地位。從汽車到醫藥，尤其是在科技領域，中國企業一直在努力取代外國公司。而一旦本土企業能夠填補市場空白，北京就會立即幫助外來企業退出市場。」

他認為，一旦中國科技公司掌握了更好的晶片，它們可以而且將會利用輝達的技術來設計和製造晶片，從而取代輝達。

他強調，之所以認為「依賴-上癮」這一論點站不住腳，另一個原因在於：缺乏取得外國晶片的管道，從來不是推動中國半導體發展的動力。這個說法在華為事件期間被頻繁提出，當時美國切斷華為取得美國技術的途徑。然而，事實根本不是如此。過去至少四分之一個世紀以來，中國已投入數千億美元，試圖提升其半導體實力。切斷中國取得更優良技術的途徑，絲毫無助於這項努力，只可能使其受挫。

技術自主一直是中國政府數十年來提出的目標，在習近平的領導下，這個目標的迫切性更是顯著提升。無法購買輝達晶片或許會引發一些爭議，但這條路早在中國政府甚至「不知道輝達是誰之前」，就已經制定好了。

他說，「若不提及川普總統這項決定背後的政治經濟考量，我就太失職了。他顯然想與北京達成協議，而這似乎是和解姿態。」

