緯穎洪麗寗：穩定幣最大價值並非成本 誘因在於不間斷結算

〔記者方韋傑／台北報導〕針對跨境支付與金融科技應用，緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗今天在論壇活動指出，公司近年密切研究虛擬資產、銀行私鏈與代幣化結算等新工具。由於公司交易集中於大額、低頻且以美元為主，手續費佔比極低，節省成本並非主要誘因，真正的價值在於一週7天、24小時不間斷結算，可縮短跨區金流等待時間，提高資金調度效率。

洪麗寗強調，緯穎作為上市公司，採行任何虛擬資產都必須建立在高度信任與合規的前提上。目前加密貨幣在落地端仍面臨實務限制，例如金融機構尚未在台灣提供代幣化服務，加上台灣銀行仍受「下午三點半關帳」制度限制，導致跨境即時結算的效益在匯回台灣後大幅降低。「鏈上可以24小時轉帳，但錢回到台灣，銀行3點就拉門了。」

財務長暨永續長陳昌偉補充，緯穎目前尚未實際使用穩定幣（如 USDT、USDC），主要原因在會計認列與風險屬性差異。穩定幣在企業帳務上較接近資產，須進行建價與市價評估；反之，銀行代幣等同法幣，可歸類於現金池，會計師接受度較高，也更貼近大型企業的風險控管標準。

陳威昌指出，現階段仍缺乏願意共同落地的「種子客戶」，加上客戶目前更關注電力、產能與供應鏈議題，支付創新並非優先選項，推動速度因此會比預期中較慢。

