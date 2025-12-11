產油國要崩潰了？貿易巨頭示警：2026年迎接石油「超級過剩潮」

外界長期預測的石油「超級過剩」情況，預計將在 2026 年全面衝擊全球能源市場。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外界長期預測的石油「超級過剩」（Super Glut）情況，預計將在 2026 年全面衝擊全球能源市場，全球最大商品貿易商之一的托克集團（Trafigura）表示，在全球需求前景疲軟之際，油市將面臨大量新增供給。

托克集團首席經濟學家拉希姆（Saad Rahim）在週二（9日）表示：「如果我們看看是什麼因素導致了這波『超級過剩』預期，就很難想像市場不會走向這個結果。」

請繼續往下閱讀...

拉希姆指出，2大因素將在2026年推動石油供應過剩：首先是新增石油產量的釋出，石油供給主要取決於長期投資案，而市場幾乎「可以確定」2026年會看到部分已規劃10年以上的油田開發案陸續投產。

其次是需求成長相對疲弱，拉希姆認為，即便將市場目前的需求成長預測翻倍，仍然無法彌補供給的增幅。

今年市場其實已開始感受到供需失衡的壓力。除夏季以色列與伊朗衝突短暫推升油價外，全年油價基本呈現走弱。國際基準布蘭特原油期貨週二在每桶約 62 美元附近交易，年初至今下跌 18%；美國紐約西德州中級原油期貨則在每桶約 58 美元，年初至今下跌 19%。

拉希姆認為，不論最終結果是過剩或是超級過剩，市場都很難逃離供過於求的趨勢。不過他也指出，更嚴格的制裁、OPEC 成員國與美國的減產行動，都可能有助緩和油市的供給壓力。拉希姆還表示，若全球主要石油消費國之一的中國放緩購油步伐，也將進一步推動供給過剩情況加劇。

托克的觀點與其他市場預測機構一致。過去已有多家分析單位警告2026年可能出現石油供過於求。國際能源總署（IEA）在 11 月的報告中預期，2026 年全球石油供給將日增超過 300 萬桶，但需求成長仍「低於歷史平均水準」。IEA並指出，市場供需看起來「越來越失衡」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法