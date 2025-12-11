又翻車！ 麻吉大哥甫加碼795萬元USDC不久 部分倉位再遭清算

L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，部分倉位再次遭強制平倉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成今（11日）稍早向Hyperliquid交易所存入25萬4727美元的USDC（約新台幣795萬元），用以做多以太幣。未料以太幣走勢持續下挫，導致他部分倉位遭到強制平倉。

根據CoinDesk數據顯示，以太幣價格自台灣11日清晨4點10分左右，自3438.35美元（約新台幣10.74萬元）一路下跌。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，期間，黃立成向Hyperliquid交易所存入25萬4727美元的USDC，繼續做多以太幣。

請繼續往下閱讀...

未料，以太幣走勢持續下挫，讓黃立成措手不及，導致部分倉位遭到強制平倉。

根據Lookonchain在X平台發文指出，即使黃立成早早平倉了2100枚以太幣（約672萬美元，新台幣2.09億元），但他仍無法避免清算。就在稍早，黃立成部分倉位已遭強制平倉。

目前黃立成持倉7200枚以太幣（價值2293萬美元，約新台幣7.16億元），新的強制平倉價格為3171.59美元（約新台幣9.9萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法