自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

又翻車！ 麻吉大哥甫加碼795萬元USDC不久 部分倉位再遭清算

2025/12/11 13:26

L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，部分倉位再次遭強制平倉。（資料照）L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，部分倉位再次遭強制平倉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成今（11日）稍早向Hyperliquid交易所存入25萬4727美元的USDC（約新台幣795萬元），用以做多以太幣。未料以太幣走勢持續下挫，導致他部分倉位遭到強制平倉。

根據CoinDesk數據顯示，以太幣價格自台灣11日清晨4點10分左右，自3438.35美元（約新台幣10.74萬元）一路下跌。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，期間，黃立成向Hyperliquid交易所存入25萬4727美元的USDC，繼續做多以太幣。

未料，以太幣走勢持續下挫，讓黃立成措手不及，導致部分倉位遭到強制平倉。

根據Lookonchain在X平台發文指出，即使黃立成早早平倉了2100枚以太幣（約672萬美元，新台幣2.09億元），但他仍無法避免清算。就在稍早，黃立成部分倉位已遭強制平倉。

目前黃立成持倉7200枚以太幣（價值2293萬美元，約新台幣7.16億元），新的強制平倉價格為3171.59美元（約新台幣9.9萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財