LINE禮物突破900萬用戶！攜手Jo Malone London打造沉浸式體驗

Jo Malone London自明日起於台北中山區人氣咖啡店「NO COFFEE」打造限時六天的英倫放玩派對快閃店。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著歲末節慶腳步逼近，LINE禮物推出2025年年終主題「我LINE給你」，鼓勵用戶以輕鬆自然的方式，傳遞心意與祝福；平台亦宣布今年用戶數突破900萬（含送禮者與收禮者），顯示數位送禮文化已深入各世代生活。

「我LINE給你」成為數位送禮新語言，今年LINE禮物首次與英倫香氛品牌Jo Malone London合作，將於12月12日起攜手在台北中山區人氣咖啡店「NO COFFEE」打造限時六天的「英倫放玩派對快閃店」。

「我LINE給你」成歲末送禮關鍵字。（業者提供）

此次快閃店以Jo Malone London 2025耶誕限定系列「全新放玩派對Fun & Games」為靈感，將英式節慶遊戲趣轉化為前衛摩登的沉浸式空間，包括撲克牌、西洋棋等，並以經典黑白棋盤圖案鋪陳整體空間，營造出奇幻趣味的英倫派對氛圍。

現場不僅陳列多款LINE禮物平台上精選的Jo Malone London耶誕禮盒組合與優惠，更推出限定活動，只要於指定活動期間完成任務，即可參加中獎率100%的「Fun & Games」轉盤抽獎活動。參與轉盤活動的消費者，有機會獲得包括Jo Malone London耶誕限定餅乾、香水9ml、香氛潔膚露100ml、香氛護手霜10ml等人氣商品，還可獲得Jo Malone London客製化字母吊飾，以及NO COFFEE「中杯升級大杯」專屬優惠券為歲末增添儀式感與節慶氛圍。

此外，即日起至12月17日，於LINE禮物購買及收到Jo Malone London2025耶誕獨家指定商品，還有機會獲得NO COFFEE季節限定飲品兌換券一張。

