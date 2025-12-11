未來供過於求 北市商辦租賃15年漲勢恐告終

未來3年，北市辦公室租賃市場有高達4.5棟台北101大樓量體釋出。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市市中心辦公室租賃市場長達15年之久的租金走勢快要走到盡頭，預期2026至2028年合計超過20萬坪的新增供給釋出後，不但從房東市場轉為租戶市場，甚至平均實質租金可能有著3%的修正空間。

根據世邦魏理仕（CBRE）最新發布的第四季季報指出，預計到今年年底台北市辦公室租賃市場空置率將上升至7.9%，而且未來三年間台北市中心新增可租賃辦公室面積將高達23.5萬坪，與2025年市場總量體相比，相當於再增加20%的樓地板面積，相當於4.5棟台北101大樓，屆時供給量呈現供過於求，實質租金將出現小幅下滑。

請繼續往下閱讀...

至於，今年商用不動產買賣市場與土地交易市場，世邦魏理仕總經理林敬超指出，今年商用不動產交易表現亮眼，截至12月10日，全台累積成交額達1543億元、年增幅約29%，主因是全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求，不少科技大廠積極添購既有廠房，促使今年廠房成交金額年增10%、整體交易額達686億元 ，創下歷史同期新高。

工業地產今年成交額686億 創歷史同期新高

反觀土地交易市場受到政策影響，今年截至12月10日全台交易額僅累積約893億元、年減幅達53%。

展望2026年，林敬超表示，考量明年國內經濟成長將放緩，且台美貿易談判結果尚未定案，可能影響部分廠商對於購置自用不動產的態度，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1200億元以上的水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法