新富浪潮席捲台灣、美私募巨頭卡位 ! 彭博曝外資最愛台灣「這1點」

〔財經頻道／綜合報導〕今年，台灣的人均GDP可望超過韓國，這是20多年來的首次，標誌著亞洲經濟格局的轉變，一切得益於台積電助攻。外媒認為，在AI帶動的全球資本遷移潮中，台灣正成為外資私募基金眼中的下一個關鍵市場，而台灣政府也正積極打造「亞洲資產管理中心」，吸引華爾街銀行和資產管理公司紛紛加強在台灣的招聘力度，搶商機。

《彭博》指出，現今外國資產管理公司積極搶進台灣，是因為人工智慧帶動全球對台灣晶片與電子零組件的狂熱需求，使得台灣成為全球財富增速最快的市場之一。但推升外資進場卡位的原因，是位於高雄的亞洲資產管理中心提供更具彈性的私募基金銷售機制，允許銀行以簡化流程販售私募股權及替代性商品，部分產品甚至不需經過傳統審查程序，已經有多家外資開始在該區試水溫。

據報導，美國私募巨頭Hamilton Lane也準備在台灣布局，瞄準迅速膨脹中的本地財富池。總部位於賓州的Hamilton Lane，所管理的資產規模逾1兆美元，過去客戶主要來自台灣保險公司，現正大舉向高資產族群擴張。

Hamilton Lane直言，台灣私人投資市場的規模估計可達數億至10億美元（約新台幣312億元），具備明顯成長潛力。

報導指出，美國華爾街銀行與資產管理巨頭們正加速在台灣擴張團隊，台灣政府也以打造「亞洲資產管理中心」為目標，逐步鬆綁金融監理，吸引更多資金落地。

Hamilton Lane表示，台灣富裕客層過去投資集中於共同基金，私募市場的配置占比偏低，主要受限於法規門檻；隨著監理放寬，她預期市場將迎來顯著成長。目前同業也正在加速部署，以掌握台灣愈來愈龐大的私人財富管理商機。

