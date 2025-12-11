自由電子報
再加碼！麻吉大哥再投價值795萬元USDC 做多以太幣

2025/12/11 11:43

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成上月玩加密貨幣大翻車，成為幣圈最熱門的話題。（翻攝自黃立成臉書）美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成上月玩加密貨幣大翻車，成為幣圈最熱門的話題。（翻攝自黃立成臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成上月玩加密貨幣大翻車，成為幣圈最熱門的話題。本月2日加密貨幣市場全面反彈，讓黃立成迎來轉機，轉虧為盈，然而黃立成並未見好就收，反而繼續加碼。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，麻吉大哥又投入25萬4727枚USDC（約新台幣795萬元），繼續做多以太幣。

Lookonchain今（11日）稍早在社交平台X發文，指黃立成今稍早又向Hyperliquid交易所存入 25萬4727美元的USDC，以繼續做多以太幣。 

目前黃立成以太幣持倉部位已增至1萬1100枚（價值3636萬美元，約新台幣11.3億元），強制平倉價格為3201.04美元（約新台幣9萬9891元）。

黃立成加碼消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「兄弟，這小子到底有多少錢？」、「兄弟需要冷靜一下。」、「當其他人畏懼時，我們依然奮力拼搏，致敬」、、「誰來教教這傢伙怎麼做空？」、「他怎麼了？他一直在進行槓桿交易，簡直像在開賭一樣。」等。

