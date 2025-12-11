電子產品上榜！專家點名5類商品，最常見「假促銷」花冤枉錢。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕在萬物皆漲，唯獨薪水不漲年代，許多消費者會趁商品打折或促銷時，大撿便宜，不過，專家表示，有些商家提供的優惠促銷，其實是弄虛作假，尤其是在電子產品、服飾等5類商品，最容易出現誤導性的「優惠」，若不想花冤枉錢，不妨先上網搜尋該商品，了解商品的市場價格，這樣你就能確認某個優惠是真的還是只是為了節日促銷而做的包裝。

《GOBankingRates》報導，虛假促銷會讓你誤以為自己省了一大筆錢，實際上卻讓零售商賺得盆滿缽滿，為了避免因「虛假促銷」，而花冤枉錢，皇家金融投資集團創辦人王子‧戴克斯（Prince Dykes）和Achieve消費者洞察中心首席研究員兼個人理財分析師奧斯汀‧基爾戈爾（Austin Kilgore），點名以下5類商品，特別容易出現誤導性的「優惠」，購買時需格外留意。

請繼續往下閱讀...

服裝與服飾：「百貨公司長期以來一直依靠大幅折扣來吸引顧客，而這些折扣往往遠高於其標價，」基爾戈爾說。 “在網上，服裝商家和其他零售商會使用折扣倒數計時和彈出式訊息來營造緊迫感。”

電子產品：「許多類型的科技產品和電子產品更新換代頻繁，導致製造商和零售商為了在新產品上市前清理庫存，會對過時的型號進行打折促銷，」基爾戈爾說。零售商通常也會使用虛高的「原價」來使清倉價格顯得更具吸引力。

床墊和家具：基爾戈爾開玩笑說，大型連鎖床墊店頻繁的促銷活動讓他懷疑是否有人真的付過全價。長期舉辦的「節日」或「週年慶」活動往往掩蓋了日常價格。

珠寶和奢華配件：戴克斯警告消費者要警惕「高利潤率以及使用『評估價』或『比價』等數字，這些數字並不反映實際售價」。

旅行、機票：儘管旅行社試圖用「只剩兩個座位，價格優惠」或「全價票價75%折扣」之類的措辭來吸引你，但戴克斯表示，這些承諾通常來自很少使用，而且經常過時的參考價格，旨在製造一種虛假的稀缺感。

至於要如何確保購買的商品是最佳優惠呢？由於網路零售和數位工具，比價購物比以往任何時候都更容易。基爾戈爾建議瀏覽兩三個網站，了解商品的市場價格，或探索一些可以幫助你進行比價的瀏覽器插件（不過你需要注意隱私問題）。

他和妻子甚至在黑色星期五求助於人工智慧聊天機器人，幫他們找到最划算的咖啡機。他們大致知道自己想要什麼，於是他利用人工智慧搜尋選項並比較價格。

他說：“我選擇的這款機型有三個不同的版本，每個版本都有一些重要的區別。聊天機器人幫我比較了這三個版本，並找到了我最終購買的那款最優惠的價格。”

另1個簡單技巧，在Google上搜尋該商品，然後切換到「購物」標籤頁。你會看到大多數主要零售商的價格概覽，這樣你就能確認某個優惠是真的還是只是為了節日促銷而做的包裝。

而戴克斯的座右銘：「我從不因為時間限制而衝動購物。」他不會讓緊迫感驅使他花冤枉錢。相反，他會在購買前優先尋找至少一個替代品，看看能否找到更低的價格，而且他總是關注最終支付的總金額，而不是所謂的折扣百分比。

基爾戈爾和戴克斯希望您在這個假期季節買到最划算的商品，貨真價實的優惠，而不是虛假的優惠，但他們也堅信，堅持預算至關重要。如果您超出預算，即使打折也省不了錢。明智的比價、保持一定的懷疑態度以及關注總成本，可以幫助您識破那些誤導性的促銷活動，找到真正讓您滿意的優惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法