全球15％石油供應遭制裁 ! 14億桶原油「全飄在海上」專家示警1後果

〔財經頻道／綜合報導〕全球原油供應正陷入罕見的「空前過剩」。據報導，目前布蘭特油價仍穩定在61-66美元，核心原因是市場難以判斷俄羅斯、伊朗等受制裁國家的原油（約佔全球供應15%）是否應計入有效供應。分析認為，制裁導致市場走向難測，一旦海上庫存轉入陸地，油價恐大幅下跌。

根據 Vortexa 數據，目前全球海上正「漂浮」著約14億桶未消化原油，比2016至2024年同期平均高出24%，這些原油有些正在等待靠岸，有些甚至連買家都還沒找到，這些原油是否還算作可用供應，成了市場最棘手的問題。

正因為這種「供應存在，但不確定能否進入市場」的曖昧狀態，油價在供應過剩的情況下，反而呈現詭異的穩定。分析師指出，一旦這些海上庫存大規模被移入陸地儲備，或出現清晰的定向買家，布蘭特原油可能面臨快速下挫的壓力。

海上庫存激增，是多重因素堆疊而成。據傳OPEC+正逐步解除減產，產量增加；巴西、圭亞那與美國等非OPEC 國家的供應也持續上升。

Vortexa數據顯示，來自主流生產商的原油年增16%，更顯著的成長來自受制裁國家。過去3個月，來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等受制裁國家的「暗盤」原油在海上的數量同比激增82%。

印度通常是俄羅斯石油的主要客戶，但自去年10月美國制裁Lukoil和Rosneft以來，印度對採購持謹慎態度。不過，這些限制措施並未阻止伊朗或俄羅斯繼續開採原油，但尋找買家卻變得越來越困難，導致大量油輪被困在海上。

問題在於，這些被制裁的原油不可能永遠漂在海上，其佔比過大，市場不可能假裝它們不存在。但如果算進有效供應，油價理論上應該已經暴跌。

根據過去的經驗也顯示，俄羅斯往往能透過影子船隊、船對船轉運，以及新設立的非制裁交易實體，重建供應鏈並重新找到買家。俄羅斯總統普廷日前訪問印度時直接表示，準備對印度提供「不間斷供應」。倘若印度重新敞開採購大門，全球對非制裁產油國的需求將下降，布倫特油價自然面臨壓力。

