傳輝達開發「晶片定位」技術 胡錫進：對中國國安構成嚴重威脅

2025/12/11 11:02

輝達（Nvidia）近日傳出已研發一項晶片定位驗證技術，能辨識其晶片實際運行的國家或地區，被視為配合美方加強AI晶片出口管制的新手段（示意圖，路透）輝達（Nvidia）近日傳出已研發一項晶片定位驗證技術，能辨識其晶片實際運行的國家或地區，被視為配合美方加強AI晶片出口管制的新手段（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）近日傳出已研發一項晶片定位驗證技術，能辨識其晶片實際運行的國家或地區，被視為配合美方加強AI晶片出口管制的新手段。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示看法，認為輝達這項技術將對中國構成嚴重安全風險。

《路透》10日援引知情人士消息報導，指輝達已開發出一種位置驗證技術，能夠偵測其晶片究竟在哪个國家運作。這項技術若正式推出，將成為美方打擊晶片走私、落實出口管制的強力工具，引發外界關注。

對此，胡錫進10日在社交平台X發文表示看法，稱《路透》最新獨家報導披露，輝達已開發出一種位置驗證技術，可以顯示其晶片在哪個國家/地區運行。這對中國構成嚴重的安全風險，並將打擊中國企業購買輝達H200晶片的熱情。

胡錫進發文一齣，引發網友熱議，有網友表示，「為什麼這會對中國構成嚴重的安全風險？如果中國真如你所說總是遵守規則，那麼位置追蹤又怎麼會成為問題呢？」、「很高興胡先生承認路透社是可靠的消息來源。環球時報就不能這麼說了。」、「所以要自力更生」等。

