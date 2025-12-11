聯準會降息、美國長債殖利率攀升 投資等級債吸引力增

美國長債殖利率攀升，投資等級債吸引力增。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯準會最新利率決策會議如市場預期降息一碼，不過，市場關注焦點由短期政策動向，轉向中長期利率走勢，投信法人指出，美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期，看好美國投資等級債報酬率向上提升。

美國十年期公債殖利率明顯跳升，與原先市場對降息的想像出現落差，聯邦投信認為，主要原因來自市場對2026年降息次數減少的預期，由於11月以來，聯準會官員陸續轉為強調「放慢降息腳步」，此態度轉變也顯示明年美國經濟恐不再處於連續降息的情境。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信分析，即使聯準會降息空間不若先前預期，殖利率將有機會支撐2026年債券穩健報酬，根據彭博與投行機構統計，目前美國投資等級公司債殖利率約4.8%，相比2021年已大幅提升，雖然信用利差來到15年的相對低點，但穩健的基本面預計將使利差維持在較低區間，在殖利率具誘因下，持續吸引有收益需求的資金挹注。

聯邦投信建議，投資等級債仍是2026年投資組合中重要的核心固定收益資產，而聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資美國投資等級債券，聚焦信評A級以上高品質公司債，產業配置以健康護理、通訊、科技等防禦與成長兼具的產業為主，期望為投資人提供兼顧收益與防禦的投資機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法