築間跨入港式點心市場 「喜辰」首店落腳台中

〔記者楊雅民／台北報導〕築間（7723）餐飲集團宣布攜手「點心界大仁哥」黃義仁，打造全新港式料理品牌「喜辰」，首家店本月從台中出發。

築間表示，將邀請具有超過30年專業資歷黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚，黃義仁曾任神旺大飯店潮品集點心主廚。

透過此次合作，築間餐飲集團將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。

「喜辰港式點心茶餐廳」將以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心價值，象徵集團深化中式品類布局。

品牌未來將推出多項經典與創新港式點心，包括精緻蒸點、創意茶點、手作鹹甜品、以及多款中式料理，以最新鮮的食材與全手工製程，呈現道地濃郁的港式風味。

「喜辰港式點心茶餐廳」12月開出首家店後，預計2026年第1季在台中開出第2家分店，將為集團多品牌版圖再添重要佈局，持續推進事業拓展並挹注營收成長動能。

